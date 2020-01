Hohe Auszeichnungen für Lechhauser Ehrenamtliche.

Mit der jährlich vergebenen Verdienstmedaille „Für Augsburg“ der Stadt Augsburg wurden in diesem Jahr gleich drei Menschen aus dem Stadtteil ausgezeichnet. Sie waren und sind auf unterschiedlichen Feldern tätig,Marianne Hinterbrandner war seit 2010 und bis vor Kurzem die Vorsitzende des Trachtenverbandes Altbayrisch-Schwäbischer Gauverband. Davor war sie lange Zeit als „Pressewart“ tätig. Der Verband umfasst 35 Vereine und zählt insgesamt 5.000 Mitglieder. Sie war die erste weibliche Gauvorständin im Bayerischen Trachtenverband. Frau Hinterbrandner nahm sich ihrer Aufgabe als Trachtengauvorstand aktiv in ganz Schwaben an. Ihr liegt die Trachtenpflege und die Erhaltung des Brauchtums sehr am Herzen. Auch im Trachtenverein Lechhausen ist Frau Hinterbrandner seit vielen Jahrzehnten Mitglied und bekleidete dort verschiedene Ämter. Darüber hinaus war sie in den letzten Jahren auch in der Arbeit für und mit Flüchtlingen aktivMaria und Ludwig Gerstmeir wurden für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kirch geehrt. Das Ehepaar ist der Pfarrei St. Pankratius seit Jahrzehnten eng verbunden. Beide waren lange Jahre ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat tätig und in diversen Gremien in verantwortlicher Position engagiert. Insbesondere haben sie eine Pfarrchronik aus der Sütterlinschrift für die heutige Generation lesbar gemacht. Auch der Aufbau einiger Ausstellungen in der Pfarrei St. Pankratius geht auf das Engagement des Ehepaars Gerstmeir zurück, vor allem die im Oktober 2018 sehr aufwendig gestaltete Ausstellung zur 875-jährigen Geschichte der Pfarrei St. Pankratius. Systematisch hat das Ehepaar diese Ausstellung aufgebaut. Ludwig war auch jahrelang als Mesner tätig, hat viele Ministranten begleitet und war ihnen Vorbild und Anleiter.Und einen kleinen privaten Zusammenhang zwischen Marianne Hinterbrandner und dem Ehepaar Gerstmeir gibt es auch: Ihre Söhne waren alle Ministranten in St Pankrations.