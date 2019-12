Neues aus dem Herrenbach und Hochzoll.

In Kürze 4.1.

Tanztee. Der Mehrgenerationentreff He rrenbach in der Herrenbachstraße 5 lädt wieder zum Tanztee. Am Mittwoch 8. Januar von 14 - 18 Uhrl ädt „Herr Bach“ Jung und Alt zum gemeinsamen Tanz Eintritt frei.



Spaziergang. „Kinderwagen trifft Rollator“ ist ein neues Angebot in Hochzoll. Am Dienstag 7. Januar findet von 10 – 11:30 Uhr ein generationenübergreifender Spaziergang und herzlicher Austausch zu Fuß, mit Gehhilfe, im Kinderwagen oder Tragetuch statt. Treffpunkt Wasserspielplatz 12 Apostelplatz, Organisation und Info: Eva Kampfmann hallo@aufgeklaertes-herz.de.



Erzählcafé. Vergnügliche, Internate und ach nachdenkliche Erzählungen gibt es im Café des Mehrgenerationentreffs Herrenbach am Freitag 10. Januar von 14 – 17 Uhr. Jeder kann und soll seine Erzählung mitbringen, daraus entsteht die interessante Mischung. Eintritt frei.



Fahrrad. „Fit für Fahrrad“ heißt es wieder am Samstag 11. Januar von 10 – 12 Uhr im Wohnzimmer des Schwabencenters. Hasib und Johannes unterstützen

dabei, die Problemchen am eigenen Fahrrad selbst zu reparieren und wieder

ein verkehrssicheres Vehikel zu haben. Das Fahrrad einfach ins Schwabencenter

mitbringen, gegebenenfalls auch passende Ersatzteile besorgen.



Jugendtreff. Der b-box - Spiel- und Sporttreff Herrenbach ist der Jugendtreff in den Räumen im „Englischen Pavillon“ neben der Herrenbachschule in der Herrenbachstraße 41. Zu finden ist die b-box auf dem Sportplatz der Herrenbach Grund- und Mittelschule. Von Dienstag bis Samstag bietet die b-box von 15 – 20 Uhr ein breites Angebot im Bereich Sport, Freizeit und Jugendberatung. Infos unter Telefon: 0176/40 76 10 50 und E-Mail: b-box@sjr-a.de.

Neues aus dem Holzerbau. Geschichte. Zum Austausch über die Geschichte und Geschichten aus und über Hochzoll gibt es am Dienstag 7. Januar wieder das „Alt-Hochzzoller – Treffen“. Man trifft sich um 14:30 Uhr bei Kaffee und Kuchen.



Session. Eine Acoustic Session mit Improvisationen gibt es am Donnerstag 9. Januar ab 19 Uhr. Musik wird je nach Session-Zusammensetzung jedes Mal anders improvisiert. Kontakt: Thomas.Osterland@gmx.de



Freitagsfrühstück. Zum Frühstücks - „Minicafé“ lädt der Familienstützpunkt Hochzoll am Freitag 10. Januar ab 8:30 Uhr in den Bürgertreff Holzerbau. Eingeladen sind für alle (werdenden) Eltern (mit und ohne Minis), Oma und Opas. Es gibt ein kleines Frühstück zum kleinen Preis, neue Kontakte zu Eltern und Familien zum Erfahrungsaustausch, und für die Kleinen eine schöne Spielecke.



Ausstellung. Herbert Kretschmer zeigt „Ounasjoki-River-Blues“ oder „nordwärts“ - Malerei, Drucke, Fotoarbeiten von und zu seinen Reisen nach Finnland und ins Baltikum. Die Ausstellung ist noch bis 2. Februar 2020 zu sehen.

