Neues aus dem Herrenbach und Hochzoll.

In Kürze 25.1. Mittagstreffen. Renate und Manfred laden ein: einmal im Monat zum gemeinsamen Mittagessen ins Wohnzimmer im Schwabencenter. Man genießt gemeinsam ein einfaches Mittagessen und kommt dabei ins Gespräch. Das nächste Treffen findet am Samstag, 25. Januar von 11.30 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Sonntagscafé. Im Schwabencenter wird ein Café vermisst, in dem man auch am Sonntagnachmittag gemütlich sitzen kann und sich mit interessanten Menschen austauschen kann. Deshalb geht es einmal im Monat zur Kaffeestube in das Wohnzimmer im Schwabencenter. Es ist jeder willkommen! Das nähest Treffen findet am Sonntag, 26.Januar ab 15 Uhr statt. Der Eingang ist nur über den Parkplatz an der Friedberger Straße möglich.



Beratung. Am Montag 27. Januar gibt es von 10 – 11.30 Uhr ein Gesprächsangebot der Suchtfachambulanz zu Fragen von Abhängigkeit und Sucht im Wohnzimmer im Schwabencenter. Anmeldung nicht erforderlich.



Tanztee. Im Mehrgenerationentreff Herrenbach in der Herrenbachstraße 5 wird wieder getanzt. Am Mittwoch 29. Januar von 14 - 18 Uhr lädt „Herr Bach“ Jung und Alt zum gemeinsamen Tanz in den MGT in der Herrenbachstraße 5. Hintritt frei.



Energieberatung. Die Stadtwerke Augsburg beraten wiedre über Energieverbrauch, Einsparmöglichkien und sonstige Fragen zum Thema. Am Donnerstag 30. Januar sind die Experten von 14 – 16 Uhr im Wohnt immer im Schwabencenter. Die Beratung ist kostenfrei.



Erzählcafé. Vergnügliche, Internate und ach nachdenkliche Erzählungen gibt es im Café des Mehrgenerationentreffs Herrenbach. Am Freitag 31. Januar von 14 – 7 Uhr. kann und soll jeder seine Erzählung mitbringen, daraus entsteht die interessante Mischung. Eintritt frei.



Jugendtreff. Der b-box - Spiel- und Sporttreff Herrenbach ist der Jugendtreff in den Räumen im „Englischen Pavillon“ neben der Herrenbachschule in der Herrenbachstraße 41. Zu finden ist die b-box auf dem Sportplatz der Herrenbach Grund- und Mittelschule. Von Dienstag bis Samstag bietet die b-box von 15 – 20 Uhr ein breites Angebot im Bereich Sport, Freizeit und Jugendberatung. Infos unter Telefon: 0176/40 76 10 50 und E-Mail: b-box@sjr-a.de.

Und Neues aus dem Holzerbau.

Ü-40-Party. DJ Andrea lädt wieder zur Tanzparty für alle Junggebliebenen, die gerne feiern und tanzen. Am Samstag 25. Januar geht es ab 21 Uhr bei R&B, Funk und Soul, Rock und Pop, Dance, Electro-Swing, Balkan zur Sache. Eintritt frei.



Ausstellung. Herbert Kretschmer zeigt „Ounasjoki-River-Blues“ oder „nordwärts“ - Malerei, Drucke, Fotoarbeiten von und zu seinen Reisen nach Finnland und ins Baltikum. Die Ausstellung ist noch bis 2. Februar 2020 zu sehen.

Gefällt mir