Neues aus dem Herrenbach und Hochzoll.

In Kürze 1.2. .

Werkstatt. Die „ELEKTROFLÜSTERER“ kommen wieder ins Wohnzimmer ins Schwabencenter. Kaputte Elektrogeräte nicht gleich wegschmeißen

– vielleicht kann man sie vor dem Müll noch retten. Albert und Patrick beraten wieder am Samstag 1. Februar von 18:30 – 20 Uhr.



Tanz Der Mehrgenerationentreff Herrenbach lädt zum Tanztee. Am Sonntag 2. Februar von 14 – 18 Uhr lädt „Herr Bach“ Jung und Alt zum gemeinsamen Tanz in den MGT in der Herrenbachstraße 5. Hintritt frei.



Spiele. Im „Wohnzimmer“ im Schwabencenter werden am Dienstag11. Mai von 14 – 17 Uhr Rommé und Canasta gespielt. Gäste sind herzlich willkommen.



Filmabend. Am Dienstag, 4. Februar lädt das Team vom Freundeskreis „neu anfangen“ zu einem Filmabend mit anschließender Diskussion ein. Beginn ist um 20 Uhr im Gemeindehaus St. Andreas, Eichendorffstr. 39.



Frühstück. Zum interkulturellen Frühstückstreff lädt die INA (Interkulturelles Netz Altenhilfe) am Mittwoch 5. Februar von 9 - 12 Uhr in den Mehrgenerationentreff Herrenbach in der Herrenbachstraße 5. Eintritt frei.



Kreativtreff. Zum Häkeln, Stricken und natürlich auch Ratschen treffen sich die „Wollmäsue“ im Mehrgenerationentreff Herrenbach. Am Freitag 7. Februar wird von 14 – 16 Uhr Kreatives geschaffen. Eintritt frei.

Und Neues aus dem Holzerbau.

Philatelie. Die Briefmarkenfreunde Hochzoll veranstalten am Sonntag 1. Februar von 9 – 12 Uhr einen Tauschtag. Eintritt frei, Anmeldung nicht notwendig.



Modellbahn. Freunde von Modelleisenbahnen treffen sich am Montag 3. Februar um 19 Uhr. Die Augsburg-Hochzoller-Eisenbahnfreunde laden herzlich ein, interessierte Gäste sind herzlich willkommen.



Freitagsfrühstück. Zum Frühstücks - „Minicafé“ lädt der Familienstützpunkt Hochzoll am Freitag 6. Februar ab 8:30 Uhr in den Bürgertreff Holzerbau. Eingeladen sind für alle (werdenden) Eltern (mit und ohne Minis), Oma und Opas. Es gibt ein kleines Frühstück zum kleinen Preis, neue Kontakte zu Eltern und Familien zum Erfahrungsaustausch, und für die Kleinen eine schöne Spielecke.



Sonntagsmatinee. Der große Heinz Erhardt, seine Geschichten, Gedichte und sein Leben werden bei der Matinee am Sonntag 9. Februar ab 11 Uhr wieder in Erinnerung gerufen. Jürgen und Berni erinnern an den großen Komödianten der lange missverstanden wurde. Eintritt frei.



Sprechstunde. Jeden Mittwoch findet von 15 -17Uhr eine Sozialpatensprechstunde im Holzerbau in Hochzoll statt. . Das Angebot ist eine Offene Beratung des Sozialamtes der Stadt Augsburg. Anmeldung nicht erforderlich.



Französisch. Jeden Freitag von 11. 45-12.45 Uhr gibt es einen Französisch Anfängerkurs- Ein Einstieg ist fortlaufend möglich. Gruppenleitung: Brigitte Homberger-Infos und Anmeldung, brigitte.homberger@web.de

Gefällt mir