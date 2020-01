Neues aus Lechhausen, der Firnhaberau und der Hammerschiede.

In Kürze 1.2. Sparverein. Der Sparverein ‚Einigkeit‘ Lechhausen veranstaltet seinen monatlichen Treff am Samstag1. Februar um 19 Uhr in der Gaststätte Alte Schmiede in der Lützowstraße 30. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.



Kinderfasching. Die TSG Augsburg – Lechhausen lädt zum 1. Kinderfaschingsball der Saison in die Sporthalle an der Schillstraße 109. Am Sonntag 2. Februar wird von 14 – 17 Uhr gefeiert, gesungen und getanzt. Eintritt auch für Begleitpersonen nur mit Hallenschuhen erlaubt. Kartenvorverkauf ab sofort unter tel. 0821-701007 oder info@tsg-augsburg.de. Der 2. Ball findet dann am 23. Februar statt.



VdK. Das monatliche Kaffeekränzchen findet jeden ersten Montag eines Monats, das nächste Mal am Montag 3. Februar 14.30 Uhr im Anna-Seniorenheim, Blücherstraße in Lechhausen statt.



Selbsthilfe. Die PAS-Selbsthilfe- (Psychiatrieerfahrene-Augsburg – Schwaben) Gesprächsgruppe trifft sich am Dienstag 4. Februar um 18 Uhr im MGT Lechhausen-Blücher-Straße 1. Anmeldung und Information Herr Skowronek Tel 0173 6 19 34 54.



Töpfern. Im Mehrgenerationentreff Firnhaberau – Hammerschmiede wifd wieder ein Töpferkurs An 8 Dienstagen jeweils von 19 – 12 Uh rund beginnend am 4. Februar besteht die Möglichkeit sich künstlerisch zu betätigen. Auch Anfänger willkommen. Gerne können Sie auch passende Oster- oder Muttertagsgeschenke töpfern. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Unkosten (Ton, Glasur, brennen) sind individuell zu entrichten. Um Voranmeldung unter 0821 - 45535921 oder 0157 76201007wird gebeten.



Demenzsprechstunde. Ivan Derkac von der Sozialstation Lechhausen bietet Informationsmöglichkeiten zum Thema am Donnerstag, 6. Febrzar von 16 – 17 Uhr im Mehrgenerationentreff in der Blücherstraße 1.



AWO Seniorenclub. Am Freitag 7. Februar um 16 Uhr lädt Clubleiter Dieter Thalmaier wieder zu netten Gesprächen und Informationen in die Gaststätte Alte Schmiede in der Lützowstraße 30. Auch Nichr - AWO – Mitglieder sind herzlich willkommen.



Kolpingfasching. Der Höhepunkt des Lechhauser Faschings rückt näher. Die Sitzungen der Kolpingfamilie Lechhausen stehen bevor. Die Sitzungen finden am 7./8./14./15./20. und 21. Februar jeweils um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Elisabeth Kolbergstraße statt. Zusätzlich egitb es an den Sonntagen 9. und 16 Februar Auftritte um jeweils 15 Uhr. Kartenvorverkauf unter kartenservic.kolping@googlemail.com oder tel. 0821-792862.



Wohnmobilstellplatz. Eine ganzjährige Abstellmöglichkeit für Wohnmobile gibt es bei der TSG in der Schillstraße, auch im Winter stehen die Stellplätze zur Verfügung. Es stehen alle notwendigen Einrichtungen (Sanitär, Strom, Entsorgung) bereit. Infos unter 701007.

