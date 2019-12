Neues aus Lechhausen, der Firnhaberau und der Hammerschmiede

In Kürze 21.12.



Kindertheater. Die Theaterjugend des TSV Firnhaberau will vor den Festtagen den Kindern noch etwas Schönes bieten. am Sonntag 22. Dezember um 11 und um 15 Uhr. kommt "Lizzy, die kleine Winterhexe" von Christina Schenger zur Aufführungim Neuen Hubertushof am Hubertusplatz in der Firnhaberau. Karten im Vorverkauf unter Tel. 0178-8024048 oder 0821-705466.



Christkind. Zum gemeinsamen „Warten auf das Christkind“ lädt die Pfarrjugend von Christkönig am Heilig Abend von 14 – 18 Uhr in das Pfarrheim Edith Stein in der Neuburger Straße 274.



Konzert. Wie schon seit mehr als 60 Jahren lädt das Blasorchester Lechhausen auch dieses Jahr wieder zum weihnachtlichen Konzert. Am Heiligen Abend 24. Dezember präsentieren sie um 16:30 Uhr weihnachtliche und stimmungsvolle Musik vor der Aussegnungshalle auf dem Alten Ostfriedhof an der Stätzlinger Straße in Lechhausen. Der Eintritt ist frei, Spenden sidn erwünscht.



Wohnmobilstellplatz. Eine ganzjährige Abstellmöglichkeit für Wohnmobile gibt es bei der TSG in der Schillstraße, auch im Winter stehen die Stellplätze zur Verfügung. Es stehen alle notwendigen Einrichtungen (Sanitär, Strom, Entsorgung) bereit. Infos unter 701007.



Wochenmarkt. Frisches Obst und Gemüse aus der Region, Eier vom Bauernhof, Käse aus dem Allgäu und leckere Wurst- und Fleischwaren gibt es auf dem Lechhausen Wochenmarkt an der Widerstraße. Der Wochenmarkt findet jeden Freitag von11.30 bis ca. 17 Uhr statt.



MGT. Der Mehrgenerationentreff Lechhausen ist in den Freien einschließlich den 6. Januar geschlossen.



Bürgerbüro. Das Lechhauser städtische Bürgerbüro ist bis Ende des Jahres wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Behördliche Angelegenheiten können entweder im Bürgerbüro an der Blauen Kappe oder im neunen Hochzoller Bürgerbüro Friedberger Straße 115 erledigt werden.

