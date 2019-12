Neues aus Lechhausen, der Firnhaberau und der Hammerschmiede

In Kürze 28.12. Madhouse . Die Sylvesterparty in der Lechhauser Kultkneipe beginn tum 21 Uhr, Einlass 30 Uhr. Live auf der Bühne die „Mannish Boys“, selbst mittlerweile Kult in Augsburg und Umgebung. Eintritt im Vorverkauf Euro 15.-, Abendkasse Euro 17.-.



ASP. Der Abenteuerspielplatz in der Hammerschmiede ist bis einschließlich 6. Januar geschlossen.



MGT. Der Mehrgenerationentreff Lechhausen ist bis einschließlich 6. Januar geschlossen.

Gefällt mir