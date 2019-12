Neues aus Lechhausen, der Firnhaberau und der Hammerschmiede.

Sparverein. Der Sparverein ‚Einigkeit‘ Lechhausen veranstaltet seinen monatlichen Treff am Samstag, 4. Januar. um 19 Uhr in der Gaststätte Alte Schmiede in der Lützowstraße 30. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.



Trachtenverein. Zum traditionellen Dreikönigsfrühschoppen am Montag 6. Januar um 10:30 Uhr lädt der Oberbayerische Volkstrachtenverein Lechhausen in das Vereinsheim Saalbau Krone in der Landwehrstraße 17. Bei traditioneller Blasmusik mit der Trachtenkapelle gibt es Weißwürste und ein bayerisches Mittagessen.



Selbsthilfe. Die PAS-Selbsthilfe- (Psychiatrieerfahrene-Augsburg – Schwaben) Gesprächsgruppe trifft sich am Dienstag 7. Januar um 18 Uhr im MGT Lechhausen Blücher Straße 1. Anmeldung und Information Herr Skowronek Tel 0173 6 19 34 54.



Demenzsprechstunde. Ivan Derkac von der Sozialstation Lechhausen bietet Informationsmöglichkeiten zum Thema am Donnerstag, 9. Januar von 16 – 17 Uhr im Mehrgenerationentreff in der Blücherstraße 1.



SPD. Zum Neujahrsempfang lädt die SPD Hammerschiede am Sonntag 12. Januar um 10:30 Uhr in das AWO – Zentrum in der Marienbader Straße 27. Beim politischen Frühschoppen wird der OB – Kandidat Dirk Wurm zu Gast sein.



Neujahrsempfang. Die Pfarreiengemeinde St. Pankratius und Unsere Liebe Frau laden zum Jahresbeginn wieder zu ihrem Empfang für die Lechhauser Bürgerschaft. Am Sonntag 12. Januar Um 10:30 Uhr findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche Unsere Liebe Frau in der Blücherstraße 91 und anschließend gegen 11:30 Uhr der Empfang im Pfarrsaal statt.



Spielenachmittag. Jeden Dienstag und Donnerstag kann man von 14 – 17 Uhr im MGT Firnhaberau – Hammerschmiede im Sozialzentrum Schillstraße 208 Schafkopf, Skat, Rummicub und Schach lernen und spielen. Anmeldung nicht erforderlich.



Einkaufsservice. Der Service des MGT Firnhaberau-Hammerschmiede ist am Montag und Donnerstag jeweils von 10 – 12 Uhr unter der Tel. Nr. 45535921, Cornelia Raimar, zu erreichen.



Singkreis. Jeden Mittwoch von 15 - 16 Uhr wird im Mehrgenerationentreff Blücherstraße 1musiziert und gesungen. Jeder ist herzlich willkommen der Lust am Singen hat, die Muttersprache spielt keine Rolle. Instrumente können gerne mitgebracht werden.



Sixty-Fit. Fit sein und bleiben kann man auch in einem etwas fortgeschrittenen Alter. Im Mehrgenerationentreff Blücherstraße 1 gibt es jeden Mittwoch von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr einen speziellen Treff für Senioren zum Fitbleiben unter dem Motto „Halten Sie sich fit und verbringen Sie einen vergnügten Vormittag!“



Elterntalk. Im KIDS-Familienstützpunkt-Ost, Humboldtstraße können sich Eltern in Gesprächsrunden zwanglos über Erziehungsfragen mit Kindern bis 14 Jahren austauschen und fachkundig beraten lassen. Infos gibt es unter www.elterntalk.net und tel. bei Frau Pauli unter Tel. 0821 - 7947929.

