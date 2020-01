Neues aus Lechhausen, der, Firnhaberau und der Hammerschmiede.

In Kürze 11.1.



SPD. Zum Neujahrsempfang lädt die SPD Hammerschiede am Sonntag 12. Januar um 10:30 Uhr in das AWO – Zentrum in der Marienbader Straße 27. Beim politischen Frühschoppen wird der OB – Kandidat Dirk Wurm zu Gast sein.



Neujahrsempfang. Die Pfarreiengemeinde St. Pankratius und Unsere Liebe Frau laden zum Jahresbeginn wieder zu ihrem Empfang für die Lechhauser Bürgerschaft. Um 10:30 Uhr findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche Unsere Liebe Frau in der Blücherstraße 91 und anschließend gegen 11:30 Uhr der Empfang im Pfarrsaal statt.



Spielenachmittag. Am Sonntag 12. Januar kann man von 14 – 17 Uhr im MGT Firnhaberau – Hammerschmiede im Sozialzentrum Schillstraße 208 Schafkopf, Skat, Rummicub und Schach lernen und spielen. Anmeldung nicht erforderlich.



Gesprächskreis. Eines der Schwerpunktthemen der Caritas – Sozialstation ist das Thema ‚Demenz. Der nächste Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken. findet am Montag 13. Januar um 14.30 Uhr in der Sozialstation Kantstraße 4 statt. Infos und Anmeldung bei Ivan Derkac unter Tel. 0821 - 720550.



Tauschring. Das Prinzip: Hilfe geben, Hilfe bekommen will der Tauschring Augsburg umsetzen. Am Montag, 13. Januar um 18.30 Uhr können sie Dienstleistungen im MGT Lechhausen Blücherstraße 1 mit anderen tauschen.



Kolping. Die Lechhauser Kolpingfamilie lädt zum Seniorennachmittag. Am Donnerstag 16. Januar um 14:30 Uhr referiert im Pfarrzentrum St. Pankratius Dr. Ute Streiche.zum Thema "Schlafstörungen im Alter". Gäste willkommen, Eintritt frei.



Demenzsprechstunde. Ivan Derkac von der Sozialstation Lechhausen bietet Informationsmöglichkeiten zum Thema am Donnerstag, 16. Januar von 16 – 17 Uhr im Mehrgenerationentreff in der Blücherstraße 1.



Kulturfrühstück. Auch im Jahr 2020 läuft das Projekt der Fachbasis Lechhausen – Firnhaberau – Hammerschmiede weiter. Man trifft sich monatlich im Mehrgenerationentreff Lechhausen in der Blücherstraße 1. Das nächste Mal ist am Samstag 18. Januar von 10 – 14 Uhr Gelegenheit zum Probieren internationaler Köstlichkeiten (wenn möglich sollte jeder ein wenig mitbringen!), netten Bekanntschaften und interessanten Gesprächen. Eintritt frei, Getränke sind vorhanden.



SPD. Zum Neujahrsempfang lädt die SPD Lechhausen am Sonntag 19. Januar um 11 Uhr in die TSG – Gaststätte Schillstraße 105. Beim politischen Frühschoppen wird der frühere Ulner Oberbürgermeister Ivo Gönner das Hauptreferat halten. OB – Kandidat Dirk Wurm wird ebenfalls zu Gast sein.



Kolpingfreizeit. Am Dienstag 21. Januar geht es mit dem Bayernticket nach Mindelheim. Treffpunkt9:.45 Uhr am Schlössle, Abfahrt Hauptbahnhof 10:36 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung bei Anton Göbel Tel. 0821 - 713523.

Gefällt mir