Neues aus Lechhausen, der Firnhaberau und der Hammerschmiede.

In Kürze 18.1.



Kulturfrühstück. Auch im Jahr 2020 läuft das Projekt der Fachbasis Lechhausen – Firnhaberau – Hammerschmiede weiter. Man trifft sich monatlich im Mehrgenerationentreff Lechhausen in der Blücherstraße 1. Das nächste Mal ist am Samstag 18. Januar von 10 – 14 Uhr Gelegenheit zum Probieren internationaler Köstlichkeiten (wenn möglich sollte jeder ein wenig mitbringen!), netten Bekanntschaften und interessanten Gesprächen. Eintritt frei, Getränke sind vorhanden.



Sparverein. Der Sparverein ‚Einigkeit‘ Lechhausen veranstaltet seinen monatlichen Treff am Samstag, 18. Januar um 19 Uhr in der Gaststätte Alte Schmiede in der Lützowstraße 30. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.



SPD. Zum Neujahrsempfang lädt die SPD Lechhausen am Sonntag 19. Januar um 11 Uhr in die TSG – Gaststätte Schillstraße 105. Beim politischen Frühschoppen wird der frühere Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner das Hauptreferat halten. OB – Kandidat Dirk Wurm wird ebenfalls zu Gast sein.



Kolpingfreizeit. Am Dienstag 21. Januar geht es mit dem Bayernticket nach Mindelheim. Treffpunkt 9:.45 Uhr am Schlössle, Abfahrt Hauptbahnhof 10:36 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung bei Anton Göbel Tel. 0821 - 713523.



Selbsthilfe. Die PAS-Selbsthilfe- (Psychiatrieerfahrene-Augsburg – Schwaben) Gesprächsgruppe trifft sich am Dienstag 21. Januar um 18 Uhr im MGT Lechhausen-Blücher-Straße 1. Anmeldung und Information Herr Skowronek Tel 0173 6 19 34 54.



Kreativworkshop. Im Mehrgenerationentreff Firnhaberau-Hammerschmiede im Sozialzentrum Schillstraße 208 findet am Donnerstag, 23. Januar von 9.30 – 12 Uhr wieder ein Workshop zum kreativen Gestalten statt. Informationen unter 0821 - 45535921 oder 0157 76201007.



Demenzsprechstunde. Ivan Derkac von der Sozialstation Lechhausen bietet Informationsmöglichkeiten zum Thema am Donnerstag, 23. Januar von 16 – 17 Uhr im Mehrgenerationentreff in der Blücherstraße 1.



Kolpingfasching. Der Höhepunkt des Lechhauser Faschings rückt näher. Die Sitzungen der Kolpingfamilie Lechhausen stehen bevor. Die Sitzungen finden am 7./8./14./15./20. und 21. Februar jeweils um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Elisabeth kolbergstraße statt. Zusätzlich egitb es an den Sonntagen 9. und 16 Februar Auftritte um jeweils 15 Uhr. Kartenvorverkauf unter kartenservic.kolping@googlemail.com oder tel. 0821-792862.



Spielgruppe. Jeden Mittwoch findet im K.I.D.S.-Familienstützpunkt Ost. Humboldtstraße 5 von 15.30 bis 17.00 Uhr eine Spielgruppe für Eltern und Kinder im Alter bis zu drei Jahren statt. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0821 - 7947929.

