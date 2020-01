Neues aus Lechhausen, der Firnhaberau und der Hammerschmiede.

In Kürze 25.1.



Konzert. „Funplugged“ bringt Funk&Rock in die Lechhauser Kultkneipe Madhouse Schill-/Bülowstraße. Am Samstag, 25. Januar kommt um 20:30 Uh wird es laut und rockig. Der Eintritt ist frei.



Spielenachmittag. Am Sonntag 26. Januar kann man von 14 – 17 Uhr im MGT Firnhaberau – Hammerschmiede im Sozialzentrum Schillstraße 208 Schafkopf, Skat, Rummicub und Schach lernen und spielen. Anmeldung nicht erforderlich.



Demenzsprechstunde. Ivan Derkac von der Sozialstation Lechhausen bietet Informationsmöglichkeiten zum Thema am Donnerstag,30. Januar. von 16 – 17 Uhr im Mehrgenerationentreff in der Blücherstraße 1.



Fasching. Die TSG Augsburg – Lechhausen lädt zum 1. Kinderfaschingsball der Saison in die Sporthalle an der Schillstraße 109. Am Sonntag 2. Februar wird von 14 – 17 Uhr gefeiert, gesungen und getanzt. Eintritt auch für Begleitpersonen nur mit Hallenschuhen erlaubt. Kartenvorverkauf ab sofort unter tel. 0821-701007 oder info@tsg-augsburg.de. Der 2. Ball findet dann am 23. Februar statt.



Kolpingfasching. Der Höhepunkt des Lechhauser Faschings rückt näher. Die Sitzungen der Kolpingfamilie Lechhausen stehen bevor. Die Sitzungen finden am 7./8./14./15./20. und 21. Februar jeweils um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Elisabeth Kolbergstraße statt. Zusätzlich egitb es an den Sonntagen 9. und 16 Februar Auftritte um jeweils 15 Uhr. Kartenvorverkauf unter kartenservic.kolping@googlemail.com oder tel. 0821-792862.



Faschingszug. Der diesjährige Gaudiwurm durch die Firnhaberau wird am Sonntag 16. Februar ab 14 Uhr organisiert. Gruppen, Vereine und auch Einzelpersonen sorgen wieder für bunte Bilder, fantasievolle Kostüme und die eine oer andere Spitze zu aktuellen Ereignissen.



Einkaufsservice. Der Service des MGT Firnhaberau-Hammerschmiede ist am Montag und Donnerstag jeweils von 10 – 12 Uhr unter der Tel. Nr. 45535921, Cornelia Raimar, zu erreichen. Der Service sucht immer ehrenamtliche Unterstützung.



Sixty-Fit. Fit sein und bleiben kann man auch in einem etwas fortgeschrittenen Alter. Im Mehrgenerationentreff Blücherstraße 1 gibt es jeden Mittwoch von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr einen speziellen Treff für Senioren zum Fitbleiben unter dem Motto „Halten Sie sich fit und verbringen Sie einen vergnügten Vormittag!“



Computerberatung. PC und Internet funktionieren nicht immer so wie wir es wünschen. Wenn Sie Fragen rund um das Thema PC und Internet haben können sie sich jeden Mittwoch von 14 – 16 Uhr im MGT Blücherstraße 1 beraten lassen. Anmeldung erbeten unter Tel. 0821 / 24 31 96 7.

