Augsburg: Kinderhaus St. Pankratius |

Das Kinderhaus St. Pankratius Lechhausen, Kantstraße 4A, lädt zum „Tag der Offenen Tür“ am Freitag, 17. Januar 2020 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr ein. Das Kennen-lernangebot richtet sich insbesondere an interessierte Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren. An diesem Nachmittag werden Hausführungen angeboten und das pädagogische Personal gibt Einblicke in den Gruppenalltag und die pädagogische Arbeit mit den Kinderhauskindern.