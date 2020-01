Unfall in Augsburg-Oberhausen: Drei Autos krachen ineinander

Zwei Personen wurden am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen so sehr verletzt, dass sie in Krankenhaus mussten.

Gegen 19 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu einem Verkehrsunfall in die Hirblinger Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die verletzten Personen bereits aus den verunfallten Fahrzeugen befreit.Zwei Personen wurden vom Notarzt beziehungsweise Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und führte umfangreiche Sicherungsarbeiten an den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen durch. Ausgelaufene Betriebsstoffen wurden gebunden.Die Hirblinger Straße war für circa 30 Minuten komplett gesperrt. (pm)