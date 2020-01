Ballett-Premiere »Made For Two« mit internationalen Gästen und exklusiven Choreografien

Die Tänzer*innen des Augsburger Ensembles zeigen bei diesem Kammertanzabend solistisch wie auch im Zusammenspiel ihr tänzerisches Können und ihre stilistische Vielseitigkeit. Neben den drei Uraufführungen sind Pas De Deux von Ballett-Direktor Ricardo Fernando (»Midnight Lullaby«, »A Door between us«, »Swans«) sowie von Eric Gauthier (»Ballett 102«), Nadav Zelner (»Chopsticks«, »Alte Zachen«) und Guillaume Hulot (»Tuning another being«) zu sehen.Historisch ist das Grand Pas de deux der Höhepunkt vieler Choreografien. Hier vereinen sich die beiden Solist*innen zur Klimax der Handlung und die Figuren treten in den intensiven Austausch miteinander. Losgelöst von Handlungszusammenhängen erfreut sich das Publikum weltweit bei Galas immer wieder an diesen tänzerischen Zwiegesprächen. Spätestens im zeitgenössischen Tanz wird das Pas de deux, das Duett, zu einer eigenständigen Form, in der die Konzentration auf das komplexe Zusammenspiel ganze Kosmen erschafft. Denn in diesen Momenten der tänzerischen Begegnung zweier bewegter Körper erzählen sich ganze Dramen im Kleinen. So können Choreograf*innen sowie Tänzer*innen mit höchster Präzision ihr Können zum Besten geben und ihren Zuschauer*innen tiefe Einblicke in hoch emotionale Momente geben, in denen Tanz, Choreografie und Musik miteinander in Dialog treten.Besetzung:Choreografie Ricardo FernandoAndonis FoniadakisEric GauthierAnnett GöhreYoung Soon HueGuillaume HulotNadav ZelnerTänzer*innen Ballett-Ensemble des Staatstheater Augsburg:Sewon Ahn, Gustavo Barros, Ana Isabel Casquilho, Franco Ciculi, Niko laos Doede, Gabriela Finardi, Ria Girard, Martina Di Giulio, Samuel Maxted, Giovanni Napoli, Alessio Pirrone, Cosmo Sancilio, Goncalo Martins da Silva, Momoko Tanaka, Emily Wohl, Shori Yamamoto, Moeka Yugawasowie Keiko OkawaBühne Vittorio GrecoAssistenz Demis MorettiCarla SilvaDramaturgie Sophie WalzTermine:Fr 31.1.2020 19:30 | brechtbühne im Gaswerk (PREMIERE)Mi 5.2.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkSo 9.2.2020 18:00 | brechtbühne im GaswerkMi 12.2.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkSa 22.2.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkSo 8.3.2020 18:00 | brechtbühne im GaswerkMi 11.3.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkFr 13.3.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkMi 18.3.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkSo 22.3.2020 15:00 | brechtbühne im GaswerkFr 17.4.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkSo 17.5.2020 18:00 | brechtbühne im GaswerkFr 29.5.2020 19:30 | brechtbühne im GaswerkKarten sind beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich.Foto: © Jan-Pieter Fuhr