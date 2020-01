Der Schwabe zur City Zone: Augschburg ond sei Nahverkehr, oi Schmarra nachm andra

Umasoschd

Von Huggl zu Huggl

Maxschdross ond dr Undrgrund

Schdrossaba am Milchberg

Mobilidädsdrehscheib

Edzd weared d'Augschburger Großschdäddr mid ihrer "Umasoschd-Schdrossaba" ibrall globd, obwohl des ja blos a baar Schdadziona send, ond die halbe Weld moind edzd, en Augschburg gibd's wirglich was umasoschd. Mir Augschburger send Schwoba, was glaubd's Ihr denn? Da ka es nix umasoschd geba. I sig's komma, des weard no gnua Schdrofa geba, weil d'Fahrgäschd ned begreifed, wia sich dia Umasoschd-City-Zone mid dr Kurzschdregg verdraga duad. Mir daured ja dia Leid von dussa, dia end Schdad rei kemmed ond gar nix mea bligged. Schwarzfahrer vereinigd Eich, schdanded auf ond brodeschdiered - abr au da hab i koi Hoffnung ned, dass des dr brave Augschburger duad - Maul halda ond zahla isch oifachr. Ach ja, ond nia ned auffalla, kennd oin ja wer aus dr Nachbrschafd seha.Andersch mached s'es em schwäbischa Ulm. Da kann ma seid deam Joar an de Samsdeg en dr ganza Schdad mid dr Schdrossaba on deam Bus umasoschd fahra - dia hend seid ledschdem Joar au a nuie Schdrossabalinie, a ganz moderne mid ra ganz schbegdakulära Brigg ibr da Bahnhof. Deane ihr Sischdem schbard wenigschdens Kardakondrolleer.Abr obwohl Ulm ja wirglich Berg - also i moin edzd richdige Huggl wia Eselsberg, Kuhberg, Michelsberg ond Konsorda - en dr Schdad hod, hend dia koine Seilbahna ned. En Augschburg hod edzd oi Bardei des alde Thema widdr aufbrochd. Als se domoals City-Galerie baut hend, war a "Seilbahn" rauf zom Kenigsbladz im Gschbräch, aber dia isch domoals abgleand wora. Edzd will oi bolidische Bardei was ganz Nuis. Dia ziaged edzd dia alde Plän aus dr Schublad raus ond wolled dean alda Huad gar bis zom Bärawirt verlängra, dann also City-Galerie, Kenigsbladz bis Bärawirt. Also nix wirklich Nuis ned - bloß längr.Andere bolidische Grubba kennded no a U-Bahn-Projegd fir d'Maxschdross. Da kennd ma glei de alde Keller ondrm Kopfschdoibflaschdr hernemma - diaf gnua weared se.A "Schwebebahn" wia en Wuppertal kennd ma baua, vom Augschburger Bahnhof, dann d'Bahnhofschdross entlang ibrm Fuggerboulevard weidr bis zu ner Haldeschdell ennerhalb am Neibau vom Theadr - do däd ma nemme nass weara, wenn ma em guada Häs ens Theadr god - ond henda däd se widdr naus fahra bis zom Blärrer. Des däd amoal a Luxus sei! Des wär doch a Renomiergschichd fir onsern Theadr-Neibau. Koschda spieled ja eh koi Roll mea - send mer doch Schdaadstheadr. Zukinfdig kommed dann dia drei Knaben in dr Zauberflöte mid dr Schwebebahn.Abr ganz oifach wär's doch, de kaum benudzde Schdrossabagleis en dr Maxschdross ond da Milchberg na widdr zom benudza ond ned bloß freigeba fir a Schdrossaba-Umleidung ond fir de alde Seiffr-Funkaschees, dia ma fir Feschdla mieta ka. Dann no a baar Meddr nuie Schiena zur City-Galerie ...Abr es hod scho viele Idea geba, so d'Hafaanlag vom Karl Albert Gollwitzer anno 1900 unda an dr Kahnfahrd, dia war au a aldr Huad, weil d'prizipiell Idee aus 1830 schdamma duad. Wia guad dass ma domoals wenigschdens noch vill Hin ond Her dia B17 zam brochd hod, wenn se au fir heidzdag vill z'kloi isch.Abr en Augschburg weard's ons mid de ewige Tunnel-Bauschdella eh ned langweilig. Augschburger Mobilidädsdrehscheib hi odr her, weared Eich endlich einig, wo die Linie 5 vo dr Schdrossaba dann fahra soll. So schnell wia dia Entscheidonga falled, ka's oim echd ned schwindlig weara. Abr mid der Tunnelerfahrong kennd ma doch drweil de B17 mid am Tunnel drunder auf dr ganza Länge erweidra - achdschburig om Augschburg rom, in 50 Joar ischs ferdig. Dr Augschburger isch ja a bissle behäbig, elles brauchd sei Zeid. Ma ka en Augschburg vill aussidza, ned bloß bekannde Brobleme, so wia Joarzehnde lang mid deam baufälliga Schdadtheadr - Tschuldigung Schdaadstheadr, bald mit Schwebeba-Haldeschdell em Haus.Wenn Sie noch alte Schwäbisch-Augsburger Begriffe kennen, melden Sie sich bitte bei der StadtZeitung bei Redakteur Stefan Gruber unter Telefon 0821/5071-254, damit wir die "vergessenen Wörter" unseren Lesern wieder bekanntmachen können.