Deutschsprachige Erstaufführung von Ivana Sajkos »Bovary, ein Fall von Schwärmerei«

Der Inhalt ist bekannt: Er liebt sie, sie jemand anderen. Er liebt sie trotzdem, sie aber jemanden Dritten. Er liebt sie weiterhin, doch sie jemanden Vierten. Der Ort könnte Paris sein, im Jahr 1857, Berlin im Jahr 2026 oder vielleicht doch in der Provinz? Und wer spricht hier eigentlich zu wem und warum?Die selbstmörderische Biografie von Madame Bovary beginnt in Ivana Sajkos »Bovary, ein Fall von Schwärmerei« mit einem Popsong. So wie bei Flaubert die sentimentalen Romane die Quelle des Selbstmordes sind, da sie die unachtsame Leser*in in eine Welt der Trugbilder und Fiktionen entführen, so ist hier der Popsong die Einladung zum Imaginären und Irrationalen. Die Autorin verschiebt in ihrem Theatertext den Einzelfall einer besonderen Frau hin zum allgemeinen Fall des Irrationalen. Es entsteht ein faszinierendes, fluides Textgewebe, porös und fragil zugleich, das sich zwischen Abbildern von Weiblichkeit und Männlichkeit bis in den Tod hinein sehnt.»Bovary, ein Fall von Schwärmerei«(Deutschsprachige Erstaufführung)Eine Cover-Version von Ivana SajkoAus dem Kroatischen von Alida BremerInszenierung Nicole SchneiderbauerBühne & Kostüme Miriam BuschVideo Stefanie SixtMusik Ellen MayerDramaturgie Kathrin Mergelmit Jeanne Devos als Gastsowie Ute FiedlerKlaus MüllerRoman PertlThomas PrazakKaroline StegemannSa 11.1.2020 19:30 brechtbühne im Gaswerk (PREMIERE)Fr 17.1.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkSo 19.1.2020 18:00 brechtbühne im GaswerkFr 24.1.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkFr 7.2.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkFr 21.2.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkDi 3.3.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkSa 4.4.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkSa 11.4.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkFr 5.6.2020 19:30 brechtbühne im GaswerkJeweils mit Einführung 30 Minuten vor Beginn.Karten sind beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich.