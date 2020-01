"Die Horatier und die Kuriatier" von bluespots productions und Oleg Eremin im Rahmen des Brechtfestivals

Mitte der 1930er Jahre schreibt Bertolt Brecht mit Hilfe von Margarete Steffin sein „vollkommenstes“ Lehrstück: „Die Horatier und die Kuriatier“. Bearbeitet wird darin der Konflikt zweier ungleich starker Parteien: Dem unstillbaren Expansionsdrang der Kuriatier haben die militärisch unterlegenen Horatier wenig entgegenzusetzen – bis eine List den Ausgang der Schlacht in Frage stellt.

Ablauf der Lehrstückzentrale: Ein Abend – zwei Stücke

Symbolisches Kriegsszenario. Zwei ungleich ausgestattete Parteien verlieren sich in den widersprüchlichen Mechanismen eines Krieges. Der Rhythmus, der Rhythmus. Grotesk anmutende Echostimmen und Wiederholungen und unfreiwilliger Humor. Keine Rollen. Alle sind alle und die/der Einzelne gegen die Vielen.Das Lehrstück „Die Horatier und die Kuriatier" von Bertolt Brecht findet im Rahmen der Lehrstückzentrale des Brechtfestivals statt. In der Koproduktion mit dem Brechtbüro wagt sich bluespots productions unter der Videoregie von Oleg Eremin aus St. Petersburg in die unkritisch-gefügige, von Widersprüchen geplagte und vor Idiotie strotzende Welt eines ungleichen Krieges.18.00 Uhr: Einführung: „Von Brechts Radio-Theorie zur Skype-Regie" mit Jürgen Kuttner18.30 Uhr: bluespots productions & Oleg Eremin: „Die Horatier und die Kuriatier" von Bertolt Brecht20.15 Uhr: theter & Alice Bever: „Der Horatier" von Heiner Müller21.30 Uhr: Publikumsgespräch