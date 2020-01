„Geschwister im Blick“ - Fachtagung des Vereins ISPA e.V. setzt Fokus auf Begleitung von Geschwistern schwerkranker oder behinderter Kinder

Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, dankte in ihrem Grußwort „allen, die sich für Geschwisterkinder stark machen.“ Insbesondere würdigte sie die Arbeit der Fachkräfte, „welche die Geschwister schwer kranker Kinder begleiten, ihnen Raum geben, zuhören, Mut machen, sie stärken und stützen.“ Sie betonte: „Das, was Sie tun, ist Gesundheitsförderung im besten Sinne!“„Geschwisterkinder sind erhöhten Belastungen ausgesetzt, so erleben sie Sorgen und Ängste um die Zukunft ihrer Familie, übernehmen Verantwortung in der Pflege ihrer Brüder und Schwestern und nehmen sich oftmals mit ihren eigenen Bedürfnissen zurück, um die Eltern nicht noch zusätzlich zu belasten“, erklärt Andreas Podeswik, Keynote-Speaker und Vorstand von ISPA e.V. Studien würden belegen, dass Geschwister ein leicht erhöhtes Risiko haben, psychische Auffälligkeiten auszubilden. „Aus diesem Grund haben wir in Kooperation mit dem Bunten Kreis Augsburg, dem Bundesverband Bunter Kreis und dem Verbund für Geschwister 2011 begonnen, das Präventionskonzept GeschwisterCLUB zu entwickeln.“Dieses Konzept bildete einen besonderen Schwerpunkt der Tagung und wurde in verschiedenen Vorträgen und Workshops näher beleuchtet. Marita Grimm, Vorstand ISPA e.V., erläutert: „In den fachlich fundierten und wirkungsvollen Angeboten des GeschwisterCLUBs geht es darum, die Kinder spielerisch in ihren Fähigkeiten zu stärken.“ Auf diese Weise sollen die Geschwister selbstbewusster werden, ihre eigenen Bedürfnisse achten lernen und längerfristig psychisch gesund bleiben. „Die hervorragende Arbeit des GeschwisterCLUBs“ würdigte jüngst auch Staatsministerin Huml mit der Verleihung des Bayerischen Präventionspreises.Die Tagung vermittelte den Fachkräften darüber hinaus ein breites Themenspektrum, das von der praktischen Arbeit mit Geschwistern über den Aufbau standardisierter Präventionskurse bis hin zur Fördermittelakquise und Neuigkeiten aus der Wissenschaft reichte. Inspirationen für ihre eigene Praxis der Geschwisterbegleitung erhielten die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops. Eine Abendveranstaltung in den Räumen der Stadtwerke rundete die Veranstaltung mit einem Theater des Augsburger Improkünstlers Jörg Schur ab und bot die Möglichkeit zum intensiven Austausch und zur Vernetzung.ISPA e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der aus der Bunten Kreis gGmbH in Augsburg hervorgegangen ist. Seit Dezember 2018 ist ISPA e.V. ein eigenständiger Verein und engagiert sich in den Bereichen Forschung, Entwicklung sowie Fortbildung im Sozial- und Gesundheitswesen. Kernaufgabe des Vereins ist die Konzeption und Erforschung bedarfsgerechter Versorgungskonzepte für Familien in belastenden Lebenssituationen und deren bundesweite Verbreitung.