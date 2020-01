Pica-Pau: Drum Show High Lights

Geheimnisvolle und spektakuläre Kostüme, eingebaut in die bunte Lichterwelt der Trommelshow. Tänzerinnen, die brasilianischen Samba im Blut haben, aber ebenso mit mystischen Choreografien magische Stimmungen zaubern. Charismatische Sängerinnen, die perfekt in fünf Sprachen singen. Überraschende Wendungen, abwechslungsreiche Lieder und spannende Percussionstücke. Viele Neuheiten, beliebte Pica-Pau-Klassiker. Das bietet die Drum Show High Lights im Abraxas-Theater am Freitag 20.03.2020 um 20:00 Uhr.Einlass ab 19:30 Uhr. Karten ab 13,00 Euro ermäßigt im Abraxas-Büro und online bei Reservix