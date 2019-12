Zum letzten Mal: "Die nötige Folter" am Staatstheater Augsburg

»Die nötige Folter« von Dietmar Dath – der »einzige relevante Science Fiction-Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur«, so Lars Weisbrod in der ZEIT – ist letztmalig am Samstag, den 21.12.19 um 19:30 Uhr in der brechtbühne im Gaswerk zu erleben. Das als »Spiel für sechs Unschuldige und ein Bild« untertitelte Auftragswerk in der Regie von Intendant André Bücker macht die Überforderung zum Programm: Reizüberflutend und überbordend fügen sich flackernde Videoschnipsel, elektronische Beats und verstörende Bilder zu einem Theater-Kunstwerk zu-sammen, das düstere Zukunftsvisionen beschwört und Fragen bewusst unbe-antwortet lässt. Am Wochenende vor Weihnachten definitiv ein lohnendes Gegenprogramm zu »Last Christmas« & Co.



