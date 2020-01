Herzliche EInladung.!



Auf welchem Fundament steht Europa? Was bewirkte die Aufklärung durch die Bevormundung durch Religion? Ist Humanismus nur gut? Wie kann sich der christliche Glaube auf Wirtschaft, Politik und Bereiche der Gesellschaft positiv auswirken?Auf diese Fragen will der Journalist und Verleger Peter Ischka an diesem Abendin der Hoga Lounge eingehen. Gemeinsames Essen in der Pause mit Austausch.