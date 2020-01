Straßenbahnsurfer stürzen von Tram und blieben auf Bahntrasse liege

Wie die Polizei berichtet, stellten sich die zwei Buben am Donnerstagnachmittag unbemerkt auf das Heck einer Straßenbahn der Linie 1, als diese von der Haltestelle Maria-Stern in Richtung Strafjustizzentrum fuhr. Kurz vor der Haltestelle am Strafjustizzentrum stürzten die beiden von der Straßenbahn und blieben auf der Bahntrasse liegen.Der 13-Jährige brach sich beim Sturz den Arm. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 12-Jährige blieb unverletzt, die Polizei übergab ihn seinen Erziehungsberechtigten. (pm)