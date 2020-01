Verlosung: 3x2 Tickets für die afa 2020

Wir schicken Sie zur afa 2020, eine der beliebtesten Publikumsmessen in Augsburg und verlosen 3x2 Tickets.

Lassen Sie sich von dem umfassenden Angebot für Haus und Garten, Freizeit, Sport, Mobilität, Reisen, Gesundheit, Haushalt und Kulinarik begeistern. "Hier ist für jeden was dabei, ob Jung oder Alt", so der Projektleiter und Veranstalter Dieter Apprich. die afa 2020 ist eine Messe zum Ausprobieren und Mitmachen, zum Erleben und Staunen. Sie bietet viel Neues, hat aber auch das Beste der "alten" afa bewahrt.Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr.Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!