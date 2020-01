AI Augsburg International e.V. auf der Augsburger Frühjahrsmesse AFA erneut vertreten.

Die Messe AFA in Augsburg ist die Augsburger Frühjahrsausstellung und Messe der Region Augsburg und Schwaben. Mehr als 550 Aussteller aus Handel und Dienstleistung präsentieren sich auf der AFA Messe Augsburg und bieten eine breite, qualitativ hochwertige Angebotspalette für nahezu alle Lebensbereiche.Die AFA findet in diesem Jahr von Freitag, 24.01. bis Dienstag, 28.01.2020 statt.Der Verein AI Augsburg International e.V. präsentierte sich auch 2020 wieder in der Halle 1, gleich neben dem Stand der Europa - Union Augsburg e.V.Augsburg International – „Beziehungen zwischen Augsburg und der Welt“. Unter diesem Motto haben sich bisher 250 Bürger, Unternehmen und Institutionen aus Augsburg und Umgebung zusammengeschlossen, die Interesse am aktuellen Weltgeschehen haben, gerne interessante Persönlichkeiten treffen und Internationalität in Augsburg leben.Insgesamt hat Augsburg sieben Partnerstädte auf drei Kontinenten: Neben den drei europäischen Partnerstädten Inverness/ Schottland, Liberec/Reichenberg/Tschechische Republik und Bourges/Frankreich unterhält Augsburg partnerschaftliche Beziehungen mit Amagasaki und Nagahama/Japan, Dayton/USA und Jinan/China –zum Teil schon seit über 60 Jahren.Interessante Gespräche konnten vor Ort mit interessierten Besuchern geführt werden. Es machte richtig Spaß auf die vielen Aktivitäten von AI Augsburg International im Detail einzugehen. Prominenz fand sich auch wieder gerne am AI Stand ein, so u.a. Andreas Jäckel, MdL, gleich nebenan trafen wir auch auf die OB Kandidation für Augsburg 2020 Eva Weber.Weitere Informationen über den Verein Augsburg International und der Augsburger Partnerstädte unter http://www.augsburg-international.de sowie http://www.augsburg.de/partnerstädte.