Alles über Europa auf der afa in Halle 1

Die ehrenamtlich Aktiven der Europa-Union Augsburg starten gleich voll engagiert in das Schuman Jahr 2020. Auf der Augsburger Frühjahrsausstellung 2020 vom 24.-28.01.2020 informieren Europafreunde in der Messe Augsburg in Halle 1 auf dem Gemeinschaftsstand „Europa – gut für Schwaben“.

Kurzweilige Infos und interaktive Gewinnspiele am Europastand



Infos zu Europa aus erster Hand auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 1

"Für uns ist es gerade in diesen turbulenten Zeiten besonders wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, auf der Frühjahrsmesse für Augsbug und ganz Schwaben zu Europafragen informieren zu dürfen", zeigt sich Thorsten Frank als Vorsitzender des pro-europäischen Vereins sehr glücklich. Er dankt den Initiatoren des Gemeinschaftsstandes sowie besonders den engagierten Mitgliedern des Vereines, die ihre Freizeit an insgesamt fünf Messetagen für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.Vertreten sind nicht nur die Europa-Union Augsburg, sondern auch die Europa-Union Schwaben, die Europa-Union Bayern, die Junge Europäische Föderalisten Augsburg, das Europe Direct Informationzentrum - Europa in Augsburg, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sowie weitere Partner mit aktuellen Infos und interaktiven Gewinnspielen zu Europa. Auch dass der Landesvorsitzende der Europa-Union Bayern sich für Sonntag angekündigt hat, freut die Aktiven des seit 1948 in Augsburg bestehenden Vereines. Auch wer sich für die Frage interessiert, welche Bewerberinnen und Bewerber bei den Kommunalwahlen Europa besonders im Blick haben informiert der Verein auf der Messe sowie über weitere Veranstaltungen des Vereines in 2020.Insgesamt werden mehr als 550 Aussteller in insgesamt sieben Messehallen auf der afa 2020 ihre Informations- und Angebotspalette präsentieren. Der Europa-Gemeinschaftsstand in Halle 1 wird von der Vertretung der Europäischen Kommission und dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München sowie von Europe Direct Augsburg - Europa in Augsburg angeboten.Die Europa-Union Augsburg wurde 1948 gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Der gemeinnützige Verein wurde 2018 mit dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet. In Augsburg kooperiert der Verein mit europafreundlichen Akteuren und ist mit allen Ebenen der Europa-Union vernetzt. Die Europa-Union bietet zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen, damit sich Europa im Sinne der Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Grundlage aller Europa-Unionen ist das Hertensteiner Programm aus dem Jahr 1946. Die Europa-Union besteht aus Gliederungen vom Kreisverband bis hin zur europäischen Ebene. Weitere Infos über den Verein sind auf www.europaunion-augsburg.de zu finden.