Kinderfreundlicher, größer, aktiver als je zuvor: ﻿﻿das erwartet Sie auf der afa 2020

Über 500 Aussteller auf 46.000 Quadratmetern präsentieren sich von Freitag, 24. Januar bis einschließlich Dienstag, 28. Januar. Täglich kann die Frühjahrsausstellung von 9.30 Uhr bis 18 Uhr besucht werden.

Für jeden was dabei



E-Mobilität



Garten



Hier wird geschlemmt



Ganz neu sind seit diesem Jahr die Themen Outdoor, Sport und Tourismus, zu finden in der Halle 2. Hier gibt es unter anderem Klettern, Bouldern, Tanzen und einen Fahrradparcours zum selber Ausprobieren. Auch die Trend-Sportart Stand-Up-Paddling kann in einem etwa 30x12 Meter großen Becken getestet werden. Umkleiden stehen zur Verfügung. Hierfür die Badekleidung nicht daheim vergessen!Autofans aufgepasst: dieses Jahr wird die beliebte AutoSchau Augsburg wieder präsentiert. Hier können Besucher auch Caravans begutachten. Besonderes Highlight ist hier die Ausstellung „Destination USA“, die neben Autos auch verschiedene Reiseberichte zeigen.Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie sich ein Elektroauto oder ein E-Motorrad fährt, kann dies ganz einfach auf der afa in Halle 7 beim E-Mobility-Parcours austesten. Hier stehen verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl, zudem stehen die Aussteller rund um das Thema E-Mobilität Rede und Antwort an ihren Ständen.Inspirationen rund um das eigene Fleckchen grün gibt es in Halle 4. Profis beraten zur Bepflanzung sowie zu verschiedenen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für Garten, Terrasse und Balkon.In Halle 5 bieten viele verschiedene Stände Essen und Getränke jeglicher Art, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von außergewöhnlichen Käsesorten, australischen Köstlichkeiten bis hin zu Cocktails und Weinen ist alles geboten.Und wem das noch nicht reicht, der kann im Außengelände beim Street Food Park weiterschlemmen.Das und vieles mehr wartet auf der afa 2020, entdeckt zu werden. Weitere Informationen sowie das gesamte Programm finden Sie unter www.meine-afa.de