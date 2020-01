Vorfreude auf die afa 2020

In gut einer Woche startet die afa 2020: Deutlich gewachsen und noch vielfältiger als zuletzt präsentiert sie in der Messe Augsburg vom 24. bis 28. Januar zum 72. Mal ein umfassendes Angebot für Haus und Garten, Freizeit, Sport, Mobilität, Reisen, Gesundheit, Haushalt und Kulinarik.

Attraktive neue Themen in der neuen Messehalle 2

Vietnam präsentiert sich



So früh wie nie laden über 500 Aussteller zur beliebtesten Publikumsmesse der Region. Passt da überhaupt noch der Name "Augsburger Frühjahrsausstellung", kurz "afa"? Die Veranstalter der AFAG haben diesen Termin nach dem Erfolg im letzten Jahr wieder ganz bewusst im Januar gewählt: "Wir präsentieren mit dem frühen Termin zwar keine Messe im Frühjahr, dafür aber eine Messe für das Frühjahr", so der AFAG CEO Henning Könicke. Denn der frühe Termin öffnet die Tür für noch mehr Themenfelder.Ein tolles Angebot liefert beispielsweise die neue Themenwelt Outdoor, Sport und Touristik in der erst kürzlich fertiggestellten Halle 2. Hier steht vor allem Ausprobieren und Mitmachen im Vordergrund. Ob Fahrrad-Testparcours, Pumptrack oder Stand-Up-Paddling im Wasserbecken, ob Sportarten wie Bouldern und Klettern - hier kommt jeder auf seine Kosten. Mit Heimatrausch und der DAV-Sektion stehen den Besuchern außerdem kompetente Betreuer zur Seite. Ein besonderes Angebot ist die Kinderbetreuung bis zu einer Stunde. So können sich die Eltern in Ruhe die Messestände ansehen, während die Kinder Zeit und Raum zum Auspowern haben.Ein "kunterbuntes Programm" bildet laut Duc - Hieu Pham (.fam design & druck) die Länderschau Vietnam. Neben Informationen über Land und Leute werden auch typische handwerkliche Erzeugnisse, eine große Foto-Ausstellung sowie einige Imbissstände mit der traditionellen vietnamesischen Küche präsentiert.Wie es der Zufall will, feiert Vietnam am Sonntag, den 26. Januar Neujahr - dazu wird vor Ort typische Neujahrskuchen gebacken, den die Zuschauer gerne probieren dürfen und ein traditioneller Löwentanz wird vorgeführt.Neben weiteren Neuheiten, wie beispielsweise der Themenbereich Fit und Gesund, bedient die afa auch wieder traditionelle und klassische Themen, wie Bauen, Wohnen, Einrichten, Garten, Kulinarik und viele mehr. "Tradition mit Neuem verknüpfen" steht dieses Jahr wieder im Fokus, so Veranstalter Thilo Könicke (ebenfalls CEO von AFAG).Mehr Informationen zum Programm und den Ausstellern der afa 2020 finden Sie unter: www.meine-afa.de Freitag, 24. - Dienstag, 28. Januar09.30 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und FreigeländeErwachsene 8 EuroRentner, Studenten, Schüler ab 11, Schwerbehinderte 7 EuroFamilienkarte (2 Erwachsene und 3 Kinder bis 16 Jahre) 19 EuroKinder bis 10 Jahre frei!Wir schicken Sie auf die afa 2020: Machen Sie hier bei unserer Verlosung mit und gewinnen Sie 3x2 Tickets!