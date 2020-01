Schwarzfahrer attackiert Busfahrer in Hochzoll

Ein bislang unbekannter Fahrgast hat in der Freitagnacht einen Busfahrer an der Haltestelle Rudolf-Diesel-Gymnasium in Hochzoll angegriffen, nachdem dieser ihn am Einstieg ohne Fahrschein hindern wollte.

Bereits zuvor war es laut Polizei an der Haltestelle zu einem verbalen Streit zwischen dem aggressiven Fahrgast und einer weiteren wartenden Person gekommen. Der Unbekannte betrat dann gegen 23.15 Uhr den Bus ohne gültigen Fahrschein. Als der Busfahrer das verhindern wollte, habe der Fahrgast den Busfahrer am Arm gepackt und zum Schlag ausgeholt.Ein weiterer Fahrgast habe den Schlag allerdings gestoppt. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung der Meringer Straße.Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie beschreibt den Fahrgast folgendermaßen: Dunkle Haare, klein, korpulent, trug eine dunkle Schirmmütze. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310. (pm)