Augschburger-Poesie-Käschtle auf der afa !

Das Augschburger-Poesie-Käschtle ist vom 24. - 28.Januar 2020 auf der afa mit einem eigenem Stand vertreten, in der Halle 1, Stand E 23,.da steht ein großer lustiger Briefkasten,

in diesen können Gedichte, Lyrik. Poesie usw. eingeworfen werden und es wird auch über diese Themen diskutiert, wenn gewollt. Ein fester Briefkasten ist ja seit langem am alten Gögginger Rathaus, Postanschrift Augschburger-Poesie-Käschtle, von Cobres.Str.1,

86199 Augsburg. Es ist auch beteiligt die Malerin Eeva Karabay mit vielen tollen Bildern !

Schaut mal in die Webseite rein, was wir sonst noch alles machen, mit dem MGT-Göggingen

www.augschburger-poesie-kaeschtle oder reinermayr@t-online.de

