Studienorientierungstag an der Hochschule Augsburg

Am Freitag, 27. März 2020, findet an der Hochschule Augsburg der nächste Studienorientierungstag statt. Schulabschluss in der Hand – und nun? Mit der Entscheidung, was man nach der Schule machen soll, tun sich viele schwer. Kein Wunder, denn das Angebot ist groß. An der Hochschule Augsburg gibt es 17 Bachelor- und 18 Master-Studiengänge – von A wie Architektur bis W wie Wirtschaftsingenieurwesen.



Wer Hilfe bei der Auswahl gebrauchen kann, ist beim Studienorientierungstag der Hochschule Augsburg richtig. Am Freitag, 27. März 2020, von 13 Uhr bis 17 Uhr, geben Studienberaterinnen und -berater individuelle Antworten auf individuelle Fragen. Doch am Studienorientierungstag gibt es nicht nur Infos zum Studienangebot der Hochschule Augsburg. Vielmehr gehen die Studieninteressierten auch folgenden Fragen nach: Soll ich studieren und bringe ich überhaupt die richtigen Voraussetzungen mit? Und wie funktioniert das Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften eigentlich?



In Vorträgen und Workshops vermitteln Expertinnen und Experten sowie Studierende Informationen aus erster Hand: Jede Fakultät stellt ihre Studienangebote vor. Einblicke in die Labore und Werkstätten gibt es bei Führungen über den Campus am Roten Tor und den Campus am Brunnenlech. In einem Informations-Center können Interessierte online Tests zur Studienorientierung durchführen und erfahren, welches Studium zu ihren Fähigkeiten und Neigungen passt. Ein Informations-Programm richtet sich offiziell an die Eltern der Studieninteressierten.



Den Zentralen Infopoint finden Besucherinnen und Besucher auf dem Campus am Brunnenlech im Gebäude C, An der Hochschule 1, 86161 Augsburg.