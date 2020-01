Der 3. Lauf zum Wintercup im Wildwasserrennsport findet am Sonntag, 19. Januar 2020, in München/Thalkirchen auf der Isar statt.Treffen am Bootshaus der TG München, Zentralländestraße 4.Start ist um 12 Uhr.Streckenlänge/Dauer ca. 60 - 80 Min., insgesamt 3 Runden (ab Jugend).Schüler/Tourenfahrer/SUP paddeln 2 Runden.