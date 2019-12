ARD und ZDF mit mehr Spitzensport Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF setzen ihre Partnerschaft mit einer Vielzahl von Spitzensportverbänden des DOSB fort.

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF setzen ihre Partnerschaft mit einer Vielzahl von Spitzensportverbänden des DOSB fort.Im neuen Vertrag, der ab dem 1. Januar 2020 läuft, sind je 17 olympische sowie nicht-olympische Sportarten vertreten und damit insgesamt 34 statt wie bisher 32 Verbände.Der "TV 34er-Vertrag" erlaubt es ARD und ZDF, in ihren Programmen über das Sportangebot dieser Verbände mit nationalen und internationalen Veranstaltungen zu berichten. Darüber hinaus verfügt SportA, Sportrechte-Agentur der Öffentlich-Rechtlichen, über Sublizenzierungsrechte."Wir wollen auch weiterhin die gesamte Breite des Sports über alle uns zur Verfügung stehenden Verbreitungswege abbilden. Deshalb ist die Verlängerung unserer Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt, der uns Planungssicherheit – auch für die von uns geplante Fortführung des Projekts Die Finals' – gibt", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann meinte: "Wir freuen uns, dass auch in Zukunft viele olympische und nicht-olympische Sportarten ihren Platz in den Programmen und Angeboten des ZDF finden."Dem sogenannten "TV 34er-Vertrag" gehören die folgenden Verbände an: Bund Deutscher Radfahrer, Bundesverband Deutscher Gewichtheber, Deutsche Billard-Union, Deutsche Eislauf-Union, Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, Deutsche Taekwondo Union, Deutscher Aero Club, Deutscher Alpenverein, Deutscher Behinderten-Sportverband, Deutscher Boxsport-Verband, Deutscher Eisstock-Verband, Deutscher Gehörlosen-Sportverband, Deutscher Judo-Bund, Deutscher Ju-Jutsu Verband,Deutscher Karate Verband, Deutscher Kegler- und Bowlingbund, Deutscher Minigolfsport Verband, DMSB Deutscher Motor Sport Bund, Deutscher Motoryachtverband, Deutscher Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband, Deutscher Ringer-Bund, Deutscher Rollsport- und Inline-Verband, Deutscher Ruderverband, Deutscher Schachbund, Deutscher Schützenbund, Deutscher Segler-Verband, Deutscher Skibob Verband, Deutscher Sportakrobatik-Bund, Deutscher Squash Verband, Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf, Deutscher Wasserski- und Wakeboardverband, Verband Deutscher Sporttaucher, Vermarktungsgesellschaft Badminton Deutschland mbH.Quelle: DOSB