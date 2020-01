Eine aufregende Kanusaison 2019 hat laut José Perurena López, Präsident des ICF International Canoe Federation, den Rahmen für ein fantastisches olympisches Jahr für diesen Sport geschaffen.

Rekord-Zuschauerzahlen sowohl auf Fernseh- als auch auf Online-Plattformen, beispiellose Zunahme der Social-Media-Aktivitäten und erstklassiges Paddeln in allen ICF-Disziplinen unterstreichen erneut die Beliebtheit des Kanufahrens auf der ganzen Welt. José Perurena López sagte, es seien die perfekten Voraussetzungen, um in ein olympisches Jahr zu starten."Es besteht kein Zweifel, dass der Schwerpunkt in diesem Jahr auf Tokio liegen wird, und mit drei Disziplinen sowohl bei den Olympischen als auch bei den Paralympischen Spielen wird der Kanusport eine der am stärksten frequentierten Sportarten sein", sagte der Präsident. "Es ist aufregend, weil wir eine große Gruppe aufstrebender Athleten haben, die bereit sind, die erfahrenen Sportler herauszufordern. Ich habe keinen Zweifel, dass wir in Tokio einige neue olympische Helden sehen werden. Aber es geht nicht nur um die Spiele. Wir haben Weltmeisterschaften in anderen Disziplinen und hochkarätige internationale Events auf der ganzen Welt und werden uns bemühen, auf der unglaublichen Saison 2019 aufzubauen, um neue Athleten und mehr Länder für das Kanufahren zu gewinnen."Zu den Highlights des Jahres 2019 zählen Weltmeisterschaften sowie olympische und paralympische Qualifikationsspiele im Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom und Parakanu sowie Weltmeistertitel in den Bereichen Ocean Racing, Marathon, Freestyle und Wildwasser.Besonders erfreulich waren 2019 die Stand-up-Paddel-Weltmeisterschaften der ICF in China und die Extrem-Slalom-Weltmeisterschaften bzw. Boater Cross in Prag. Beide Ereignisse zogen Rekordeinträge und beispiellose Zuschauerzahlen an. "Unsere Stand-up-Paddel-Weltmeisterschaften haben mit innovativem Streaming und Fernsehberichterstattung, fantastischem Preisgeld und den besten Athleten der Welt neue Wege für die Disziplin beschritten", sagte Perurena. „Boater Cross ist unsere neueste Disziplin, hat aber die Fantasie der Athleten und der Fans wirklich erregt. Es ist schnell, heftig und macht Spaß und wir sind sicher, dass es weiter wachsen und neue Athleten anziehen wird. "Perurena sagte, dass ICF-Entwicklungsprogramme in verschiedenen Kanudisziplinen den Sport 2019 in neue Ecken der Welt brachten und Pläne für eine weitere Expansion im Jahr 2020 bestehen.Weitere Höhepunkte im Jahr 2020 sind Weltmeisterschaften und Paralympics für Paracanoe, weitere olympische Qualifikationen für Kanuslalom und Kanusprint, die ersten Weltmeisterschaften für nichtolympische Kategorien sowohl im Sprint als auch im Slalom sowie Weltmeisterschaften im Kanupolo, Kanumarathon, Ozean Renn-, Wildwasser- und Drachenboot.Die besten jungen Athleten werden auch bei U23- und Junioren-Weltmeisterschaften für Kanuslalom und Kanusprint zu sehen sein.Wir freuen uns auf die anstehende Kanusaison 2020 – und besonders auf die Wettkämpfe unserer Schwaben Kanutinnen und Kanuten, welche bei Wind und Wetter und frostigen Temperaturen schon fleißig trainieren. PM ICF/DKV/Marianne Stenglein