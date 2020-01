Sportakrobatik Augsburg- Wir sind auf der afa2020

Die Augsburger Frühjahrsausstellung ist für uns ein Muss. Unser Verein ist ein Teil der Region und es ist uns wichtig, den Menschen mit unseren Darbietungen Freude zu bereiten und Interesse an unserem Sport zu wecken. Die Termine sind zwar mit Aufwand verbunden, aber das ist es uns auf jeden Fall.Auftritte gehören dazu, denn es ist die Chance für alle Formationen das Geübte vor Publikum zu zeigen und zu perfektionieren.Wir dürfen unsere Choreografien in der Halle 2 auf der Aktionsfläche zeigen und wir freuen uns schon dem Augsburger Publikum einen Vorgeschmack auf mehr bieten zu können.Am Samstag, den 25.1.2020 treten wir um 11:30 Uhr und um 13:15 Uhr auf und am Sonntag, den 26.1.2020, dann um 11:15 Uhr und um 13:15 Uhr. Diese Zeiten sollten sich alle Sportakrobatik-Fans in den Kalender setzen.Wer uns dann trotzdem verpasst, hat im Laufe des Jahres öfters die Chance uns zu sehen. Auftritte auf Faschingsveranstaltungen in - und interessanterweise- auch außerhalb von Augsburg stehen bei uns auf dem Plan und für richtigen Hardcore-Fans bietet sich die Chance im Sommer bei La Strada um 16:30 Uhr auf dem Rathausplatz.Die Wertschätzung gegenüber unseren Fans aus Augsburg war auch der Grund für die Entscheidung einen nationalen Wettkampf nach Augsburg zu holen. Das Aufeinandertreffen der Sportakrobatikelite aus Deutschland hat seinen besonderen Reiz und wer diesen Wettkampf versäumt hat eine eklatante Lücke in seinem Lebenslauf.Den 21.11.2020 sollte man sich hierfür unbedingt in den Kalender schreiben. Denn an diesem Termin findet die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Augsburg statt. Eintrittskarten kann man hierfür ab Mai erwerben.Wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen auf der afa 2021.Und wer uns öfters sehen will soll sich einfach auf unsere homepage www.sportakrobatik-augsburg.de informieren.Die Bilder sind vom letzten Jahr. Viel Spaß!