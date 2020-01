Überraschung der Volunteers bei der ICF Weltmeisterschaft 2019 in La Seu d'Urgell

Als Weihnachtsüberraschung bekamen nicht nur der Verein der Kanu Schwaben sondern auch die sechs Volunteers je ein Weltmeisterschaftsbuch von ihren Freunden aus La Seu übersandt, welches alle Bereiche ausführlich beleuchtete und mit reichlich Fotos bestückt sind.Eine tolle Überraschung, die Kanu Schwaben freuten sich riesig und freuen sich schon auf die nächste Jugendbegegnung im August 2020 in La Seu d'Urgell. Also, dann auf ein erfolgreiches Kanusport Jahr 2020 für die Slalomkanuten!In 2022 findet die Kanuslalom Weltmeisterschaft in Augsburg auf dem generalsanierten Gelände am Olympiakanal/Eiskanal statt.