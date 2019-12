Polizei sucht nach einem 76-jährigen Vermissten aus Aystetten

Wolfgang Roscher war am Dienstag mit seinem silbernen Auto der Marke Nissan unterwegs. In der Hammeler Straße in Neusäß-Hammel streifte er gegen 13.50 Uhr ein geparktes Fahrzeug. Hierbei wurde am geparkten Auto der linke Außenspiegel beschädigt. Der 76-Jährige setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Aystetten, seinem Wohnort, fort.Die Polizei traf wenig später an der Adresse von Wolfgang Roscher ein. Er war aber nicht zuhause. Gegen 17.15 Uhr hatte seine Ehefrau zuletzt telefonischen Kontakt zum Vermissten. Hier sagte er, er halte sich irgendwo zwischen Inningen und Bobingen auf.Die Angehörigen bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Vermutlich ist Wolfgang Roscher mit seinem silbernen Auto der Marke Nissan, Kennzeichen A-Z 3363, unterwegs.Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1820. (pm)