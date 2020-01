Der Kundin eines Discounters in der Augsburger Straße in Dinkelscherben wurde am Montage zwischen 12.30 und 13.00 Uhr der Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet.

Die Frau hatte wohl während des Einkaufens ihre Handtasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen gelassen und erst an der Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels bemerkt.Laut Polizeiangaben wird der genaue Diebstahlsschaden derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei. (pm)