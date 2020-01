Jugendliche in Bobingen mit Schusswaffen unterwegs

Zu einem größeren Polizeieinsatz führte am Sonntag gegen 17.10 Uhr die Mitteilung eines Passanten, der am Rathausplatz in Bobingen eine Personbeobachtet hatte, die innerhalb einer circa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher mit einer Schusswaffe hantierte. Die Polizei schickte sofort sechs Streifen zum Rathausplatz.

Am Einsatzort konnten die Beamten allerdings zunächst niemanden feststellen. Im Umfeld desnahegelegenen Jugendzentrums in der Jahnstraße hielten die Polizisten dann aber einen 13-Jährigen an, auf den die Personenbeschreibung des Waffenträgers passte.Der Junge räumte schließlich ein, dass er in seinem Rucksack eine Softair-Pistole mitführte. Diese sei auf den ersten Blick nicht von einer scharfenSchusswaffe zu unterscheiden, erklärt die Polizei. Deshalb dürfe diese Waffen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Die Polizei stellte die Pistole sicher.Die Polizei Bobingen weist in diesem Zusammenhang auf die Gefährlichkeit solcherAnscheinswaffen hin, "da diese von den Einsatzkräften auf größere Distanzunmöglich von echten Schusswaffen unterschieden werden können". Dieser Umstand könne im schlimmsten Fall "bis zum Schusswaffengebrauch gegen den Träger einer solchen Anscheinswaffe führen". (pm)