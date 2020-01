Schwerer Verkehrsunfall in Bobingen: Polizei lobt Einsatz der Ersthelfer

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen hat sich am Freitag in Bobingen ereignet.

Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Augsburg befand sich gegen 15.15 Uhr mit vier weiteren Personen auf dem Weg ins Wochenende. Die junge Frau fuhr mit ihrem Kleinwagen auf der Südliche-Frauenhoferstraße in Richtung Königsbrunn.An der Kreuzung zur Maria-Hilf-Straße übersah sie das für sie geltende Stoppschild. Der Kleinwagen kollidierte ungebremst mit einem kreuzenden 1er BMW einer 53-jährigen Fahrerin aus dem südlichen Landkreis Augsburg. Durch die Wucht des Aufpralls in die Beifahrerseite schleuderte der BMW auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit dem hinteren linken Reifen gegen den Bordstein, wurde dadurch in die Höhe gehoben und prallte mit dem hinteren Radlauf gegen einen Betonpfeiler einer angrenzenden Einfahrt.Die 53-jährige Frau blieb zunächst verletzt in ihrem Fahrzeug sitzen und wurde laut Polizei vorbildlich durch drei Beifahrer der Unfallverursacherin im Inneren ihres Fahrzeuges, versorgt.Die 22-jährige Frau erlitt einen starken Schock und selbst ein Schleudertrauma. Sie wurde durch einen weiteren ihrer Beifahrer versorgt.Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 52.000 Euro."Seitens der Polizeiinspektion Bobingen wird in diesem Fall besonders auf das vorbildliche Verhalten der vier jungen Beifahrer hingewiesen, welche nach besten Gewissen und Können alle verletzten Personen, vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, versorgten", lobt die Polizei in ihrem Bericht und schließt mit dem Hinweis: "Ebenfalls möchte die Polizeiinspektion Bobingen die geforderte und zwingend notwendige Sorgfaltspflicht aller Verkehrsteilnehmer, an den Kreuzungen Maria-Hilf-Straße / Südliche-Fraunhoferstraße und Hans-Sachs-Straße / Gutenbergstraße, in Erinnerung rufen." (pm)