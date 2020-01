Bauern fahren hupend durch Bobingen

Die Düngeverordnung soll verschärft werden, weil in Deutschland an vielen Stellen die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschritten werden. Diese Grenzwerte wurden von der EU vor über 20 Jahren festgelegt. Und genau so lange schon hält Deutschland die Grenzwerte nicht ein. Immer wieder hat die EU eine Umsetzung der EU-Richtlinie zum Trinkwasserschutz angemahnt, doch Deutschland ist nicht tätig geworden. Es ist erwiesen, dass das Nitrat aus der Stickstoffdüngung von landwirtschaftlichen Flächen stammt. Die Bauernschaft weist darauf hin, dass auch der Straßenverkehr und undichte Kanalrohre Stickstoff in den Boden bringen. Beides ist richtig, reicht aber in der Größenordnung bei Weitem nicht an die Folgen der Düngung heran. Nach einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof wurde in Deutschland 2017 endlich eine Änderung der Düngeverordnung beschlossen, die aber laut EU nicht ausreicht. Deshalb hat die EU ein Strafverfahren eingeleitet. Wenn nicht gründlich nachgebessert wird, drohen der Bundesrepublik Strafzahlungen von über 300 Millionen Euro – pro Jahr. Das entspräche mehr als 800000 Euro pro Tag. Von den vorgesehenen Einschränkungen bei der Düngung sind nur die besonders belasteten Gebiete und damit nur ein Teil der Bauern betroffen, dies allerdings stark. Sie fordern daher für diese Gebiete mehr Ausnahmeregelungen.Die Landwirte sehen durch Düngebegrenzungen ihre Existenz gefährdet. Weniger Düngung bedeutet weniger Ernteertrag und damit weniger Einnahmen. Betriebe mit viel Vieh im Stall haben ein weiteres Problem: Sie düngen mit der Gülle, die ihre Tiere erzeugen. Gülle ist ein Gemisch aus Urin und Kot. Stallmist gibt es fast nicht mehr, weil die Tiere heute nicht mehr auf Stroh stehen, sondern auf Betonböden mit Spalten, durch die die Exkremente direkt in den Kanal zum Güllelager gelangen. Wenn sie weniger düngen sollen, reichen die Flächen der betroffenen Betriebe nicht mehr aus für die anfallende Gülle und sie müssten ihren Viehbestand verkleinern. Zudem klagen die Landwirte über den bürokratischen Aufwand durch die neuen Auflagen. Sie sollen aufschreiben, auf welches Feld sie wann wie viel Dünger ausbringen. Und sie sollen von jedem Feld Bodenproben untersuchen lassen, um genau zu wissen, wie viel Düngung der Boden überhaupt benötigt.Wogegen deutsche Bauern protestieren, ist in Nachbarländern längst Alltag. Viele Landwirte in Dänemark und den Niederlanden mussten ihren Viehbestand verkleinern, ihre Felderträge sanken. Darin sahen deutsche Landwirte in den angrenzenden Bundesländern ihre große Chance und vergrößerten ihre Viehbestände. Ministerpräsident Söder hat die Bauern offenbar besänftigen können mit dem Versprechen, im Bundesrat gegen die verschärfte Düngeverordnung zu stimmen. Wie er das Nitratproblem anders lösen will, sagte er allerdings nicht.

Kommentar:

Platzt der Kragen zurecht?

Die Unzufriedenheit der Landwirte ist einerseits verständlich. Sie haben sich die Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, nicht ausgesucht, sondern waren oft Getriebene der Entwicklung. Nun haben sie den Eindruck, dass sie die Folgen vieler Fehlentscheidungen alleine zu tragen haben. Andererseits ist nicht jede Forderung berechtigt. Viele Hobbygärtner lassen ihren Gartenboden analysieren, und Landwirte halten dasselbe für eine Zumutung? Schon vor 40 Jahren haben viele Landwirte über ihre Düngung freiwillig Buch geführt, weil es sinnvoll ist. Und heute weigern sich Bauern, dasselbe zu tun? Natürlich ist es bequem und zeitsparend, die Gülle immer wieder auf demselben Feld direkt hinter dem Stall zu verteilen, aber darf man für solche Unvernunft Verständnis einfordern? Der Bauernverband hat die aktuellen Demonstrationen nicht organisiert. Aber der Verband war es, der für einen großen Teil des bereits bestehenden bürokratischen Aufwands gesorgt hat, indem er größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit verlangte und bekam. Die bestehende Düngeverordnung verlangt einen Mindestabstand von einem Meter von jedem Gewässer. Größere Abstände sind gestaffelt festgeschrieben, je nach Bodenbeschaffenheit, Bodengefälle, Bodenbewuchs, Art der verwendeten Maschine, und so weiter und so fort. Niemand sollte sich darüber wundern, dass jetzt manch einem der Kragen platzt.