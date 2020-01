Bobingen : Laurentiushaus |

- gesund und vital vom Kind bis zum Rentner. Diesen kostenfreien Vortrag hält Christine Mohn, Coach für Gesundheitsvorsorge, am Freitag, 17. Januar 2020 ab 19 Uhr im Laurentiushaus Bobingen.

In diesem Vortrag klärt die Referentin über Lügen der Lebensmittelkonzerne auf und zeigt, auf was Jeder achten sollte, um gesund und vital zu leben und alt zu werden. „Was macht Stress mit dem Körper und wie kann man es ändern?" Diese Frage wird auf der Gemeinschaftsveranstaltung des CSU-Ortsverbandes Bobingen und der Frauen-Union Wertach an diesem Abend auch beantwortet.