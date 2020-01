HORIZONT & friends - Valentinsandacht 2020 in Bobingen

Am Freitag, denin der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen wieder ein „Ökumenischer Valentins-Gottesdienst“ statt.Unter dem Motto: Der Valentinstag gilt traditionell als der Tag aller Liebenden. Den Anlass dazu gibt der heilige Valentin. Ein Mann, der als Christ im 3. Jahrhundert in Rom lebte. Seit dem Jahr 350 wird am 14. Februar sein Fest gefeiert. Als Patron der Verliebten gilt der heilige Valentin, weil er der Legende nach einem Paar gegen den Willen der Eltern zur Ehe und anschließend zur Flucht vor deren Zorn geholfen haben soll.Der Wortgottesdienst zum Valentinstag wird musikalisch von HORIZONT & friends begleitet und gibt allen die Möglichkeit ihre Liebe zu feiern und Gefühle und Partnerschaft unter Gottes Segen zu stellen.Mehr über HORIZONT & friends finden Sie hier