Moderne Medizyn - Medizynisches Kabarett und verschreibungspflichtige Chansons rezeptiert von Doc Tressel

Bobingen : Singoldhalle |

Darauf haben viele Kabarett-Freunde schon lange gewartet und auch im Kulturamt Bobingen ist die Freude groß. Jetzt endlich hat es geklappt - der vielgefragte Dr. Wolfgang Tressel alias „Doc Tressel“ kommt in die Singoldhalle und serviert dort sein Soloprogramm „Medizynisches Kabarett“.

Dr. Wolfgang Tressel studierte Violine und Klavier am Augsburger Leopold-Mozart-Konservatorium und ist Gründer und Konzertmeister des Augsburger Ärzteorchesters, das regelmäßig Konzerte im süddeutschen Raum gibt. Doch damit nicht genug. Als Sänger und Pianist interpretiert Tressel Chansons des Wiener Kabarettisten Georg Kreisler und anderer Vertreter des „schwarzen Humors“. In seinen eigenen Liedern parodiert „Doc Tressel“ vorwiegend die (Mediziner-)Zunft. Beruflich ist Dr. Wolfgang Tressel Orthopäde und Rheumatologe. Er war langjähriger Chefarzt der Geriatrischen Rehaklinik der Hessing-Stiftung Augsburg und stellv. ärztlicher Direktor der Hessing-Kliniken. Durch seine langjährige Tätigkeit in der operativen Orthopädie und zuletzt auch in der Geriatrie kennt er die Stärken und Schwächen der Mediziner ganz genau.



Karten zu 24 €, ermäßigt zu 20 € gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de