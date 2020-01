Viva Paradies - Die neue, unwiderstehliche Show der "Lady Lords"

Bobingen : Singoldhalle |

Nach dem großen Erfolg der Vorjahre und zwei ausverkauften Auftritten in Bobingen, darf sich das Publikum auf die neue, unwiderstehliche Show der Münchner „Lady Lords“ freuen. Das fabelhafte Künstler-Trio präsentiert am „Glumperten Donnerstag“ das komplett neue Programm „Viva Paradies“ exklusiv in der Singoldhalle.

Mit dabei im bunten, vergnüglichen Treiben sind natürlich wieder die Tänzerin und Sängerin „Marcella Milano“ und Ulknudel „Gerda Gans“. Gemeinsam werden sie das Publikum mit Comedy, Parodie, Livegesang und frecher Conference in ihren Bann ziehen. Das „Trio Infernale“ komplettieren heuer Stargast „Melody Damour“ und der charmante „Kelvin Delcroix“ aus Frankreich.

Neben einem sensationellen Showprogramm gehören zu den unverkennbaren Markenzeichen der Lady Lords schillernde, extravagante Kostüme und tolle Frisuren, die blitzschnell gewechselt werden und ständig neue Charaktere auf der Bühne präsentieren. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen außergewöhnlichen Abend und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Travestie und Fantasie.



Karten zu 22 €, ermäßigt zu 20 € gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de