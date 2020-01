Von Untermeitingen auf die Comedy-Bühnen der Republik

Nick Schmid kommt in die „Kleinkunstbühne Königsbrunn“

Lernen auf der Bühne

„Nick Schmid ist ein aufgehender Stern am Comedy-Himmel, und er kommt aus Untermeitingen. Wir hatten tatsächlich noch nie einen Künstler aus unserer Region hier auf der Bühne“, sagte Sven Hertel über den Künstler, der am Freitag, den 7. Februar in der „Kleinkunstbühne Königsbrunn“ auftreten wird. Hertel ist Vorsitzender des Vereins, der die Kleinkunstbühne betreibt. Zu einem gemeinsamen Interview waren Nick Schmid und Wolfgang Sarnowski, ebenfalls im Vereinsvorstand, in den Saal der Kleinkunstbühne gekommen. Nick Schmids Programm trägt den Titel „Straight outta Augschburg“. Es ist also mit Beobachtungen im Schwabenland zu rechnen. „Meine Themen finde ich im Alltag“, erzählte Schmid. „Das können kleine Peinlichkeiten sein, Eigentümlichkeiten von Mitmenschen, auch in der eigenen Familie, Erlebnisse auf Reisen, oder Missverständnisse durch Dialektsprache. Mein Ziel ist es, Altvertrautes aus einer ungewohnten Perspektive zu betrachten, so dass die Zuschauer nicht nur lachen, sondern hinterher auch sagen: Das war wirklich mal was Neues!“Schmid spricht, obwohl in Untermeitingen aufgewachsen, keinen Dialekt, sondern reinstes Hochdeutsch. Was die Familie dazu sagt, dass er sie auf der Bühne darstellt? „Inzwischen nichts mehr. Anfangs kamen Reaktionen wie: „Das stimmt doch gar nicht!“oder „So habe ich das noch nie gesehen!“. Aber genau das ist ja das Wesen von Comedy: Man betrachtet Situationen aus einem anderen Blickwinkel als die Beteiligten, die es meist gar nicht merken, wenn eine Situation ins Absurde kippt“, so Nick Schmid. Er beobachte komische Situationen fast auf Schritt und Tritt. „Dann tippe ich mir schnell eine Notiz ins Handy. Die Ausarbeitung mache ich später zu Hause in aller Ruhe.“Es gibt keine Ausbildung für den Beruf des Comedians. Bei Schmid wurde der Grundstein in seiner Familie gelegt, die er als sehr humorvoll beschreibt. Später kam der Spaß am Herumflachsen mit Freunden dazu. Irgendwann begeisterte er sich für Comedians auf der Bühne wie Michael Mittermaier. „Mir gefällt, wie er in seinen Auftritten schauspielert. Mit Gestik und Mimik so zu arbeiten wie er, das bringt für mich die Würze in die Comedy.“ Die Ausbildung finde auf der Bühne statt, so Schmid, es sei „learning by doing“. „Man kann nur auf der Bühne herausfinden, ob das, was man sich ausgedacht hat, beim Publikum ankommt. Wenn niemand lacht, kann man den Text oder die Art des Vortrags ändern, dann kommt es vielleicht beim nächsten Versuch besser an. Sonst war die Idee eben nicht gut und man muss sie vergessen.“Schmid suchte Möglichkeiten für kurze Auftritte bei sogenannten „offenen Bühnen“, der deutschen Version der „Open Stage“, die in den USA eine lange Tradition hat. „Seit einiger Zeit etablieren immer mehr Bars in München einen Abend pro Woche mit offener Bühne, wo jeder ein paar Minuten lang versuchen kann, die Gäste zu unterhalten. Wer will, kann inzwischen an jedem Abend der Woche in einer anderen Bar auftreten.“ Seit einem Jahr moderiert Schmid einen offenen Bühnenabend in der Bar „Lola Land“. Er musste bei mehreren Bars anfragen, bevor schließlich das „Lola Land“ seine Idee aufnahm. Anfangs wollten oft nur zwei Nachwuchs-Comedians pro Abend auftreten, heute sind es meist sieben oder acht. „Manchmal kommen Stammgäste der Bar, die monatelang nur zugesehen haben, auf die Bühne und probieren es selbst. Warum nicht? So ist jeder Abend anders.“ Nach vielen Kurzauftritten wurde er für bezahlte Auftritte von 10 bis 20 Minuten Länge in sogenannten „Mixed Shows“, in denen mehrere Künstler auftreten, bundesweit gebucht. Inzwischen kümmert sich eine Künstler-Agentur um die Organisation solcher Engagements.„Mir gefällt es, wenn es so schnuckelig ist wie hier und ich mich mit den Zuschauern unterhalten kann“, sagte Nick Schmid über den Saal der Kleinkunstbühne. Hier haben bis zu hundert Zuschauer Platz, der Weg von der Bühne zum Publikum ist kurz. Die Bühne gibt es seit zwei Jahren in der Zeppelinstraße 13, davor war sie drei Jahre lang an der Gotenstraße. Fast an jedem Wochenende treten Künstler aus Kabarett und Comedy auf, im Dezember gibt es ein Dinnertheater mit Variété-Darbietungen. Es sind ausschließlich Ehrenamtliche, die sich um den Theaterbetrieb kümmern. Sie möchten „mit Kleinkunst zum Lachen, Amüsieren, Mitfühlen, Nachdenken und Entspannen das kulturelle Angebot in unserer schönen Stadt bereichern“, wie es auf ihrer Internetseite heißt, und haben sich zusammengeschlossen im Kleinkunstbühne-Verein. Der Verein hat rund 90 Mitglieder, davon sechs Aktive, die sich um Organisation, Bestuhlung, Technik, Einlass und den Verkauf von Getränken vor der Vorstellung und in der Pause kümmern. Im Saal gibt es freie Platzwahl, für Vereinsmitglieder werden Plätze reserviert und sie bekommen Tickets zum Rabattpreis. „Für das erste Quartal 2020 lief der Vorverkauf so gut wie noch nie“, berichtete Wolfgang Sarnowski. „Es liegt wohl an den Künstlern, die schon einmal hier waren und gut ankamen. Die sind, wenn sie mit neuem Programm wiederkommen, schnell ausverkauft. Dazu gehören etwa Stefan Kröll und Stefan Otto. Vielleicht gehört Nick Schmid schon im nächsten Jahr auch dazu. Wir freuen uns jedenfalls auf seinen Auftritt am 7. Februar!“