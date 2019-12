Besinnliches Weihnachtsliedersingen mit Bürgermeisterkandidat Lukas Geirhos

Am 4. Adventssonntag lädt unser Bürgermeisterkandidat Lukas Geirhos und die Grünen Bobingen zum besinnlichen Weihnachtliedersingen ein. Bei Punsch, Glühwein und Loibla wollen wir zusammen mit Ihnen die vorweihnachtliche Zeit genießen. Zusammen mit einem Kammermusikquartett singen wir gemeinsam altbekannte deutsche Weihnachtslieder. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Wenn Sie Ihre eigene Tasse mitbringen, getreu dem Motto „Bring Your Own Cup“ (BYOC) würden wir uns freuen. Falls Sie Ihre leckeren Plätzchen mit anderen Weihnachtsbegeisterten teilen möchten – gerne!