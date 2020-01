Besuch bei RAPUNZEL Naturkost im Allgäu

Legau: Rapunzel Naturkost GmbH |

Die Bobinger GRÜNEN bieten am Donnerstag, den 30. Januar 2020 für Interessierte eine Fahrt zu RAPUNZEL Naturkost in Legau im Allgäu mit Betriebsbesichtigung an.



Wie aus einer Selbstversorger-Gemeinschaft auf einem Bauernhof, gegründet 1974 in Augsburg, einer der führenden Bio-Hersteller in Europa wurde: Bei einer Betriebsbesichtigung dürfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Rapunzel Naturkost werfen und hautnah erleben, wie dort hochwertige Lebensmittel hergestellt werden. Die Idee ist stets die gleiche geblieben: kontrolliert biologische, naturbelassene und vegetarische Lebensmittel herzustellen. Unter anderem kann man dort die Herstellung von Müsli, Schokoaufstrichen und Leinöl erleben.



Kompetente Rapunzel Mitarbeiter*innen begleiten die Besucher*innen durch ein spannendes Programm. Neben einem Kurzfilm, wird einen Besuchergang durch die Produktion angeboten. Im Bio-Museum wird die Rapunzel Geschichte von 1974 bis heute erlebbar. Nach einer Verkostung kann man den Besuch mit einem Einkauf im über 240 qm großen Bio-Laden ausklingen lassen.



Der Unkostenbeitrag liegt bei 10€ und es werden noch engagierte Fahrer*innen zur Gründung von Fahrgemeinschaften gesucht. Abfahrt ist am 30. Januar 2020 um 12:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Bobinger Rathaus. Die Rückkehr ist gegen 18:00 Uhr in Bobingen geplant.



Der Anmeldeschluss ist am 22. Januar 2020. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter Tel.: 08234 96 67 877 (bitte auch auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per Mail an katja-treischl@web.de