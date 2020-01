CSU vor Ort in Reinhartshausen

Bobingen : Alte Schule |

Wie jedes Jahr ist die CSU Bobingen unterwegs, um über aktuelle kommunalpolitische Themen zu informieren. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 6. Februar um 19.30 Uhr in der Alten Schule in Reinhartshausen statt. Fraktionsvorsitzender und

Zweiter Bürgermeister Klaus Förster stellt dabei auch die CSU-Stadtratskandidatenliste vor, wobei mit Sicherheit einige der Bewerber dabei sein werden. Eine gute Gelegenheit dafür, persönliche Anliegen und Vorschläge vorzubringen sowie mit den anwesenden Kommunalpolitikern in gemütlicher Runde zu diskutieren.