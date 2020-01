„FrauenTalk: Wir Frauen zählen!“ mit der Landesvorsitzenden der GRÜNEN Eva Lettenbauer (MdL)

10. Februar 2020 um 20 Uhr im Grünen Büro in Bobingen

Anliegen und Ideen von Frauen müssen mehr Gehör finden! Nur eine von zehn Bürgermeister*innen ist eine Frau und gerade einmal fünf Frauen finden sich unter den 71 Landrät*innen in Bayern. Das ist viel zu wenig. Wir wollen, dass mehr Frauen in den Kommunalparlamenten mitentscheiden können. Nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft wollen wir Führungspositionen weiblicher besetzen und setzen uns für gleiche Löhne für Frauen und Männer ein. Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, müssen endlich aufgewertet und besser bezahlt werden sowie die Arbeitsbedingungen verbessert. Für uns Grüne ist klar: Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Frauen steht angemessene Repräsentation und Beteiligung zu. Wir wollen die Hälfte der Macht für Frauen und Frauen eine Stimme geben!Deshalb laden wir alle Frauen zum FrauenTalk am Montag 10. Februar um 20 Uhr in das Grüne Büro in Bobingen, Lindauer Straße 11 ein. Gemeinsam mit der Grünen Landesvorsitzenden und frauenpolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion Eva Lettenbauer sowie der Landratskandidatin und Fraktionsvorsitzende im Kreistag Silvia Dassler, der 3. Bürgermeisterin von Königsbrunn und Kreisrätin Ursula Jung und der Bezirks- und Kreisrätin Annemarie Probst, wollen wir uns über Herausforderungen und Hürden hin zu echter Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen austauschen.