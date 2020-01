Informationstermin an der Freien Schule Lech-Donau

Buttenwiesen : Freie Schule Lech-Donau |

Am Dienstag, den 14.01.2020 um 18 Uhr bietet die Freie Schule Lech-Donau allen interessierten Eltern einen Informationstermin an. Der Vortrag richtet sich an alle Eltern, die sich über das waldorfpädagogische Konzept, die zu erreichenden Abschlüsse und über die Freie Schule Lech-Donau als Alternative für Ihr Kind informieren wollen. Insbesondere Eltern von Vorschulkindern sind herzlich eingeladen, aber auch Quereinsteiger sind jederzeit willkommen. Eine Schnupperstunde für Vorschulkinder wird am Dienstag, den 21.01.2020 um 8 Uhr angeboten. Beide Veranstaltungen finden in den Räumen der Freien Schule Lech Donau, Schulstr. 18, 86647 Lauterbach statt. Anmeldung wird erbeten unter 08274/997000. Weitere Informationen unter www.lech-donau.de